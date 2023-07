Tesla Electric Summer: eventi, raduni e party per festeggiare 10 anni di Supercharger

In questo 2023 molti riflettori sono puntati sulla rete di ricarica Tesla Supercharger, che in Europa ha visto arrivare le prime stazioni V4. In generale il brand di Elon Musk festeggia quest’anno il 10° anniversario della sua famosa rete di ricarica nel vecchio continente, ancora oggi in continua espansione.

Per festeggiare a dovere, Tesla ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno in tutta Europa e Medio Oriente, dove la rete di ricarica Supercharger ha mosso i suoi primi passi nell’ormai lontano 2013. Le prime 6 stazioni sono state aperte in Norvegia, un mercato chiave per Tesla, la cui rete ora si estende in 36 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa con oltre 1.000 stazioni e 12.000 stalli di ricarica.

Come ricordato in apertura, nei Paesi Bassi Tesla ha appena aperto la sua prima stazione Supercharger V4 e altre ne seguiranno entro la fine di luglio. Guardando all’Italia, con le recenti aperture di Barberino e Rovereto Tesla ha raggiunto quota 74 stazioni e 726 postazioni di ricarica su suolo nostrano. Dall’inizio del 2022 a oggi il team Tesla ha inaugurato 24 nuove stazioni di ricarica ultra-veloce nella penisola, tra cui per esempio Napoli-Afragola, Vicolungo, Bardonecchia, Torino-Grugliasco, Serravalle, Rimini, Mantova, Alessandria, Palermo e parecchie altre.

Nell’ultimo anno Tesla ha anche aperto alcune delle sue stazioni Supercharger a tutti gli utenti elettrici, un Progetto Pilota che oggi conta 28 Stazioni Supercharger italiane aperte a tutti (quanto costa ricaricare ai Supercharger Tesla), con l’espansione che proseguirà in tutta Europa nei mesi a venire.

Arriviamo così ai festeggiamenti del decimo compleanno della rete Supercharger: da luglio a settembre Tesla ospiterà una serie di eventi per riunire i proprietari Tesla e in generale la comunità di veicoli elettrici. In 4 città (tra cui Parigi, Manchester e Stoccarda) gli uomini di Elon Musk apriranno speciali drive-in, ci saranno poi party presso le stazioni Supercharger e le location Tesla, con stazioni di ricarica gonfiabili per bambini. In totale ci saranno oltre 200 raduni ed eventi per festeggiare questo decimo anniversario e anche i proprietari non-Tesla sono i benvenuti.

In Italia si potrà prendere parte a diverse giornate dedicate a test drive o workshop in varie location, pensiamo a Rimini, Fano, Cerignola e molte altre. Per saperne di più vi rimandiamo al sito Tesla Electric Summer.