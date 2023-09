La Tesla economica sarà prodotta come fosse una Hot Weels con una enorme Gigapress

Che vi piacciano o meno le auto Tesla, è fuor di dubbio che la società stia rivoluzionando il mondo automotive, anche sul fronte industriale. Probabilmente in futuro le vetture saranno costruite partendo da un singolo pezzo di metallo, come se fossero dei modellini Hot Weels: sembra che Tesla abbia già la tecnologia.

Con il lancio commerciale della Model Y, la società californiana ha sperimentato l’uso di una nuova pressa industriale (chiamata Giga Press) capace di creare il telaio dell’auto con un singolo macchinario e un singolo frame di metallo. Già questa si tratta di una tecnologia molto avanzata che altri produttori stanno cercando di implementare, pensiamo a Toyota o a Hyundai, Tesla però l’ha già spinta oltre.

Stando a un nuovo report proveniente dalla Reuters, cinque persone informate sui fatti avrebbero raccontato della nuova frontiera Tesla: la parte frontale dell’auto verrebbe creata con un unico macchinario assieme alla parte posteriore e al fondo contenente la batteria. Un metodo di cui in qualche modo Elon Musk aveva già parlato al Tesla Investor Day 2023 lo scorso mese di marzo: ora abbiamo la conferma che l’azienda è riuscita nell’intento. Secondo le persone che hanno parlato con la Reuters, l’auto che Musk sta creando come una Hot Weels potrebbe essere la Tesla economica da 25.000 dollari.

Certo esistono ancora degli ostacoli e sempre secondo la Reuters Tesla non avrebbe ancora deciso se utilizzare questa tecnologia per la prossima generazione di veicoli oppure prendere ancora del tempo. I macchinari utili al processo hanno bisogno di utilizzare leghe speciali, affinché dopo il processo venga semplificato il raffreddamento. Solo quando Tesla sarà felice dei risultati degli stampi prototipo darà l’ok per un utilizzo in serie. Ricordiamo che Tesla può contare sul supporto di un eccezionale team esperto in scienza dei materiali grazie a SpaceX, la compagnia aerospaziale. Ciò nonostante è possibile che questo nuovo modo di fare automobili venga usato solo tra qualche anno, sembra infatti che Tesla debba mettere a punto anche la nuova Gigapress fondamentale alla “stampa” del corpo vettura, che sarà ancora più grande delle attuali. Di sicuro qualcosa di molto importante sta bollendo nel calderone della grande T.