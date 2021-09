E se la Tesla economica fosse una Hot Hatch? Guardate la Tesla Model Q

Nei prossimi anni in casa Tesla ne vedremo sicuramente delle belle. Elon Musk ha già pre-annunciato, dal palco del Tesla Battery Day 2020, che la compagnia sta lavorando a una EV economica con prezzi attorno ai 25.000 dollari: e se fosse la Model Q la nuova creatura?

Il sogno dell’intera community Tesla, ma non solo, è vedere una vettura californiana a zero emissioni di dimensioni compatte, più piccola e smart di Model 3, che possa diventare estremamente versatile nell’uso quotidiano. Dal punto di vista delle feature, qualcosa di molto simile alla Renault Zoe che abbiamo provato per dimensioni e concept, ma con l’impronta Tesla.

Secondo molti infatti non vedremo mai una citycar vera e propria, nei desideri della gente ci sarebbe soprattutto una Hot Hatch come quella che vedete in pagina - che un artista ha immaginato creando un eccezionale render. L’immagine è creata per assomigliare a una delle tante pubblicità Tesla, come se fosse uno screenshot del sito ufficiale dell’azienda, con tanto di aggiunta “Starting at $24.990”, proprio il prezzo promesso da Musk. Non sarebbe fantastico avere un modello di questo tipo, con prezzi in Italia a partire da poco più di 20.000 euro?



Mentre aspettiamo nuovi dettagli, possiamo sempre “accontentarci” della nuova Tesla Model Y appena arrivata in Europa.