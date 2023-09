La Tesla da 25k futuristica come il Cybertruck: Elon Musk ne parla nella nuova biografia

L’attuale mondo automotive è pieno di incertezze, forse esiste una sola verità imprescindibile: la gente ha bisogno e voglia di auto elettriche accessibili, dal costo “umano”. Come sarà dunque la Tesla economica da 25.000 dollari? Emerge qualche importante dettaglio dalla biografia di Elon Musk appena arrivata nelle librerie...

Stellantis vuole lanciare un’elettrica economica già entro il 2023, Tesla nel frattempo sta lavorando alla sua vettura da 25.000 dollari, l’ipotetica Model 2 che potrebbe “rompere” il mercato ancor più della Model 3, il cui prezzo di listino parte oggi da poco più di 42.000 euro (ufficiale la nuova Tesla Model 3 2024). Della vettura non si conoscono molti dettagli, qualcosa di più però è trapelato nella biografia autorizzata di Elon Musk scritta da Walter Isaacson, pronta a invadere le librerie. Secondo il magnate, non sarà una versione più compatta della Model 3: al contrario sarà un’auto dal look futuristico, molto più vicina al Cybertruck che alla famosa berlina Tesla. Lo stesso accadrà per i futuri robotaxi della compagnia, con Elon Musk che vuole realizzare entrambi i prodotti nella Giga Shanghai per esportarli poi in tutto il mondo (la Tesla Giga Shanghai è ora l’impianto EV più grande al mondo).

Scritta dallo stesso autore di Steve Jobs, la biografia di Elon Musk sarà nelle librerie italiane dal 12 settembre 2023, in contemporanea rispetto agli USA. All’interno del libro sembra che il magnate americano di origini sudafricane abbia inserito un po’ di indizi su quello che sarà il futuro di Tesla e delle altre sue compagnie, in modo da creare un minimo di chiacchiericcio attorno al lancio. Sappiamo già che nel libro Elon Musk parla di robotaxi con i suoi colleghi già nel novembre del 2021; il CEO avrebbe voluto subito costruire una vettura senza sterzo e pedali, diversi ingegneri però sarebbero riusciti a frenarlo. Il manager ci avrebbe poi riprovato nell’agosto del 2022, dicendo anche che “questo veicolo avrebbe trasformato Tesla in una società da tre trilioni di dollari, le persone avrebbero parlato di questo momento per centinaia di anni”.

Musk non si è dimostrato particolarmente eccitato per il modello economico da 25.000 dollari finché accanto ad esso non è stato piazzato anche il robotaxi “gemello”, durante una riunione del febbraio 2023, dunque pochissimo tempo fa. Entrambi i veicoli sono stati descritti, come detto sopra, “dal design futuristico simile al Tesla Cybertruck”. Abbiamo come l’impressione che prossimamente ne vedremo proprio delle belle...