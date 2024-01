La Tesla economica ha nome in codice Redwood: produzione da giugno 2025

Tutti sappiamo che Tesla ha in cantiere la sua auto elettrica “economica”, con prezzo attorno ai 25.000 dollari, ma quando sarà prodotto effettivamente il modello? Oggi, grazie a nuove indiscrezioni, sappiamo qualcosa di più...

Dopo il Progetto Highland, ovvero la Tesla Model 3 2024 vista al debutto a Milano, e il Progetto Juniper, la Tesla Model Y rinnovata che uscirà nel corso di quest’anno, sembra che gli uomini di Elon Musk stiano lavorando al Progetto Redwood. Questo riguarda proprio la vettura da 25.000 dollari che avrà una piattaforma di nuova generazione, la cui produzione dovrebbe iniziare nel giugno 2025 - almeno stando agli ultimi rumor disponibili.

Pur essendo stata svelata al mondo solo nel settembre del 2020 (Tesla conferma l’arrivo di una vettura economica), la Tesla “economica” è in realtà nei sogni di Elon Musk sin dal principio. È infatti un tassello chiave del Tesla Master Plan ideato dal CEO e soci alla fondazione della compagnia. L’azienda californiana ha deciso di partire dalla costosa Roadster per finanziare Model S e Model X, vetture premium che a loro volta avrebbero permesso lo sviluppo di Model 3 e Model Y. Come ben sappiamo, questi ultimi modelli sono diventati degli assoluti best seller in tutti i mercati in cui sono stati venduti, tanto che la Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in Europa nel 2023.



Dopo il SUV/Crossover figlio della Model X, Tesla avrebbe dovuto lanciare il suo modello economico, la crisi dei prezzi del 2021-2022 ha però fatto desistere Musk, che ha così deciso di dare priorità al Cybertruck per ottenere ulteriore liquidità (anche se il Cybertruck potrebbe essere un passo falso di Tesla). Partita la commercializzazione del pick-up elettrico dal design futuristico, lo scorso 30 novembre, ora è davvero arrivato il turno della Tesla economica, che prodotta da giugno 2025 potrebbe arrivare nelle mani dei primi clienti già entro la fine dello stesso anno. Quasi superfluo dire che l’hype, per appassionati e addetti ai lavori, è alle stelle.