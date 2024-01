Tesla esclusa dagli incentivi auto 2024? Urso: 'Solo per auto Made in Italy'

Si attende a giorni l'ufficializzazione degli incentivi auto 2024 che introdurranno ancora più soldi per elettriche e plug-in. Obiettivo del governo, favorire la diffusione delle auto a zero emissioni e nel contempo garantire un ricambio, rottamando le vetture più vecchie e quindi più inquinanti.

Una “mission” doverosa tenendo conto che in Italia le auto elettriche pesano solo al 3,9%, e fino ad ora non sono ancora riuscite a fare breccia nel cuore degli automobilisti. Attenzione però perchè il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fatto chiaramente capire che gli incentivi dovranno favorire le vetture di casa, quindi quelle prodotte in Italia.

Niente incentivi quindi per Tesla, Volkswagen, MG, Dacia e via discorrendo? Per ora non è ancora chiaro se i marchi esteri saranno totalmente esclusi dall'ecobonus (sarebbe per certi versi clamoroso), ma in ogni caso le parole dell'esponente del governo Meloni sembrano abbastanza chiare.

“Aumentare le produzioni in Italia è l’obiettivo di questo governo", ha spiegato, come si legge su Quotidiano Nazionale, aggiungendo: “Il governo presenterà a gennaio un piano di incentivi da un miliardo di euro per la rottamazione di automobili e la sostituzione con auto ecologiche, ma saranno incentivi modulati per veicoli prodotti in Italia perché vogliamo invertire la tendenza e fare in modo che servano per aumentare la produzione nazionale".

Quindi è entrato più nel dettaglio: "Nel 2022 l’80% degli incentivi sono andati ad auto prodotte all’estero, il 40% a Stellantis che ha comunque prodotto la metà delle macchine all’estero. Ora: o gli incentivi vanno ad auto Made in Italy oppure ci concentreremo solo sul lato offerta e non sulla domanda”.

Il ministro Urso ha aggiunto e concluso: “Anche con Stellantis siamo stati chiari, i nostri incentivi per la rottamazione delle auto saranno dati a chi compra auto prodotte in Italia". Attendiamo notizie più certe per avere il quadro della situazione completo e capire se realmente gli incentivi saranno destinati solo alle auto prodotte in Italia o meno.