Tesla, drag race molto "S3XY" tra tutti i modelli Performance: chi vincerà?

Throttle House ha deciso di alzare l’asticella del suo canale YouTube mostrandoci un’epica drag race tra tutti i veicoli elettrici della lineup Tesla: Model S, Model X, Model 3 e Model Y, ma tutti Performance. Un’occasione finora mai vista e che sicuramente piacerà a tutti gli appassionati del marchio americano.

Questa gara particolarmente “S3XY” ha poi visto come vincitrice la Model S, come si poteva prevedere anche dai dati su carta dato che va da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi. Però i presentatori dello show non si sono risparmiati dal mostrare i pregi di vari modelli, soprattutto della cheetah mode che permette di migliorare l’aerodinamica garantendo la migliore partenza possibile.

La loro meraviglia nel pilotare sia la Tesla Model S che la Tesla Model X dicono molto sui veicoli elettrici prodotti dal colosso di Elon Musk: sono delle automobili fantastiche da guidare, veloci, comode e interessanti in ogni loro funzione e dettaglio. Sono proprio questi i vantaggi che rendono Tesla l'azienda più apprezzata e avanzata nel campo dei veicoli elettrici.

Ultimamente non sono mancate nemmeno altre drag race imperdibili, come la sfida all'ultimo sangue tra Ferrari, McLaren e Lamborghini; o, rimanendo nel mondo Tesla, la gara tra una Tesla Model 3 Performance e una Nissan GT-R da 1200 cavalli.