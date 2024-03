Tesla ha donato una sua Model 3 vittima di incendio per essere studiata

A volte, a seguito di incidenti più o meno gravi, le automobili dotate di powertrain elettrici rischiano di prendere fuoco, dando vita a un incendio che spesso di rivela essere molto difficile da domare. Ecco perché Tesla ha deciso di donare una Model 3 vittima di incendio con l'obiettivo che venga studiata attentamente.

Si tratta di un grande dilemma per le auto elettriche, e sicuramente di un importante deterrente che continua ad allontanare alcuni automobilisti dal loro primo acquisto di una vettura EV. Eppure, bisogna sottolineare che non si tratta di un'eventualità poi così ricorrente. Secondo le stime pubblicate da AutoEvolution, in Australia, Paese in cui è stata donata la Tesla incendiata, negli ultimi 14 anni sono state solamente 6 le auto EV a prendere fuoco.

Nel caso specifico della Model 3, ribattezzata 'Testla', questa ha subito un incidente piuttosto serio nello sorso mese di settembre 2023, quando, a seguito di uno scontro con un furgone, la batteria è stata danneggiata per il 95% (per restare in tema tre Tesla coinvolte in un incidente, in California le auto di Elon Musk sono ovunque). Il tutto è accaduto lungo la Hume Highway vicino a Goulburn, nel Nuovo Galles del Sud, e le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Penrose in circa mezz'ora. A quanto pare l'azienda di Elon Musk e le fiamme non vanno molto d'accordo, visto che di recente la Gigafactory di Berlino ha interrotto la produzione dopo un incendio doloso.

Infine la vettura, o meglio ancora il relitto, è stata donata all'organizzazione EV FireSafe, che sta portando avanti un'indagine insieme a Tesla stessa. L'intero pacco batterie è stato estratto dal corpo macchina, un lavoro che ha richiesto 6 ore di tempo, infine ogni singola parte danneggiata del veicolo è stata oggetto di attenti studi che mirano a trovare una soluzione 'antincendio' per le auto elettriche.