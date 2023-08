Tesla, dominio assoluto in Italia fra le elettriche: un EV su 4 circolante è di Musk

Le auto elettriche in Italia hanno registrato un flop anche a luglio 2023, ma fra le poche vetture green immatricolate, spicca ancora una volta Tesla. L'auto di Elon Musk non ha rivali e la quota di mercato in questi sette mesi si è portata al 24.2%, praticamente una vettura su quattro.

L'auto elettrica più commercializzata in Italia è stata la Tesla Model Y, auto più venduta al mondo nel Q1 2023, con un totale di 399 unità vendute (dati UNRAE). A seguire troviamo la Fiat 500 con 332 unità piazzate e quindi la Smart Fortwo con 317 vetture vendute davanti alla MG4 a quota 222.

Spazio poi a Peugeot 208 con 220 vendite, quindi Dacia Spring a 208, Renault Megane E-Tech Electric con 179 auto, e infine, a completare la top 10, troviamo Opel Corsa, Jeep Avenger BEV e la Mini Cooper SE.

Se prendiamo in considerazione i primi sette mesi dell'anno spicca la Tesla Model Y con 5.232 unità vendute (14.1 per cento del mercato), seguita dalla Tesla Model 3 a quota 3.308 immatricolazioni con l'8.9 per cento del mercato, davanti alla Fiat 500 elettrica a quota 8.7 con 3.202 auto vendute da gennaio ad oggi.

Quarto posto per la Smart Fortwo, quindi l'MG4, la Renault Megane, la Peugeot 208, e infine la Renault Twingo, la Dacia Spring e la Opel Corsa. I dati confermano le difficoltà di Volkswagen con l'elettrico, visto che la prima vettura del gruppo in classifica è la ID.3, in dodicesima posizione ma con solo 812 unità vendute pari ad una quota di mercato del 2.2 per cento.

Meglio ha fatto l'Audi Q4 con 1.053 auto piazzate, mentre subito dietro la ID.3 si piazza Mini a quota 662, davanti alla Polestar 2 con 625 auto vendute. 15esima posizione per l'altra Volkswagen, la ID.4, a quota 608 poi via via tutte le altre.