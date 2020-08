Tesla domina il mercato cinese: più di 11.000 veicoli elettrici venduti a luglio

Nonostante la pandemia, Tesla continua a vendere migliaia di veicoli elettrici in Cina confermandosi l’azienda numero uno del settore nel mercato asiatico. Si parla infatti di ben 11.014 automobili vendute a luglio, soprattutto Tesla Model 3, assieme a una produzione di 12.571 veicoli.

Gli ultimi dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) in occasione della conferenza stampa tenutasi a Pechino oggi 11 agosto 2020, hanno in realtà aggiornato il pubblico dello status dell’industria automotive: nonostante il coronavirus, il mercato cinese si sarebbe ripreso molto in fretta.

Nello specifico, questa è la dichiarazione della CAAM: “A luglio la produzione e le vendite di automobili sono calate del 5,3% e dell’8,2% rispetto al mese precedente, ma sono cresciute rispettivamente del 21,9% e del 16,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i veicoli elettrici, la crescita è rispettivamente del 15,6% e del 19,3%”.

Tesla è l’azienda a gioire più di tutte: le vendite della Tesla Model 3 sono superiori a quelle dei successivi 3 modelli elettrici più venduti in Cina messi insieme. Questi dati si allineano a quelli occidentali: Tesla infatti nel 2020 ha venduto più auto elettriche dei 3 concorrenti più grandi messi insieme.

Questo successo dà ragione al CEO di Audi Markus Duesmann, il quale ha ammesso che Tesla è “anni avanti” rispetto alla concorrenza nel settore dei veicoli elettrici.