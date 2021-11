Le Tesla diventano di tutti i colori a Shanghai: Elon Musk ha aperto il Paint Shop?

Se avete provato a giocare con il configuratore Tesla, vi siete accorti di come il produttore americano non offra poi così tante colorazioni. Appena cinque i colori disponibili oggi, Bianco, Nero, Blu, Grigio e Rosso, anche se presto dovrebbero arrivare tre nuove colorazioni ufficiali. A Shanghai però si vedono Tesla di tutti i colori.

Le colorazioni offerte sul sito ufficiale di Elon Musk e soci sono carrozzerie ufficiali, che vengono verniciate direttamente in fabbrica, l'automaker elettrico vuole però offrire prossimamente ai suoi utenti un livello di personalizzazione assoluto, motivo per cui ha in passato annunciato nuovi Paint Shop proprio in Cina e a Berlino, dove sta per aprire la Giga Berlin.

Qui le auto californiane verranno wrappate a gusto del cliente e presso la Giga Shanghai probabilmente Tesla ha già iniziato a fare un po' di prove. Jason Yang ha fatto volare uno dei suoi droni sulla Giga Shanghai e ha scovato proprio delle Tesla Model 3 e Tesla Model Y in colorazioni mai viste, e proprio questa stramba varietà fa pensare che siano wrap, non verniciature vere e proprie. Sicuri che Tesla offrirà un servizio di wrapping, ora resta da capire solo quanto costerà...

Nel frattempo Tesla ha reso il suo colore grigio di serie negli USA, assieme al bianco. Per averlo non bisognerà più spendere soldi extra, anche se in generale il prezzo della Tesla Model 3 è salito di 1.000 dollari.