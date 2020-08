Tesla, disponibile il nuovo aggiornamento software: ci sono tante novità

Tesla ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento software per le proprie vetture, che include un'ampia gamma di nuove funzionalità collegate al PowerWall, le sospensioni ed anche la ricarica. Il pacchetto porta il numero di build 2020.32.1 ed è disponibile dalla scorsa notte.

Il produttore di automobili elettriche nel changelog parla della nuova funzionalità battezzata "Tesla Powerwall Coordination", che "permette alla tua auto di coordinarsi con il Powerwall per una ricarica avanzata durante l'interruzione di corrente, senza superare le capacità energetiche e di alimentazione del tuo sistema Powerwall, che risponde continuamente alle mutevoli esigenze di alimentazione della tua casa e rallenterà o interromperà la ricarica della tua auto, mantenendo i carichi domestici alimentati".

Tesla sottolinea che "durante un'interruzione della corrente, la tua auto si caricherà dal Powerwall ogni volta che si trova sopra la soglia impostata dall'app mobile Tesla. Potrai modificare questa soglia per bilanciare il fabbisogno energetico, mettendoti in pieno controllo del tuo ecosistema energetico. Powerwall può anche utilizzare l'energia solare in eccesso per caricare il tuo veicolo durante un'interruzione se tieni la tua auto collegata mentre il sole splende".

L'update porta però anche dei miglioramenti alle impostazioni legate alle sospensioni: Tesla sottolinea di aver semplificato il controllo anche per adattarlo meglio alle diverse condizioni stradali. Un esempio è presente nello screenshot che proponiamo il calce. Queste nuove impostazioni dovrebbero però riguardare solo i Model S e Model X "Raven", che sono dotati di sospensioni intelligente.

E' presente infine anche una nuova funzionalità che avviserà quando il bagagliaio o qualsiasi porta viene lasciata aperta per più di dieci minuti.