Tesla, diminuisce quantità ordini in arretrato: tempi di consegna più veloci

Lo scorso ottobre abbiamo notato, grazie all’analista Troy Teslike, la diminuzione dei tempi di attesa per ricevere le Tesla, complice la discesa degli ordini in arretrato fino ai minimi del 2022. Ebbene, a quanto pare la società di Elon Musk sta diventando molto veloce nel chiudere gli ordini in arretrato.

Sempre secondo i dai raccolti da Troy Teslike, la lista degli ordini da soddisfare sarebbe scesa da 285.000 a 190.000 circa al 30 novembre 2022: in un mese, pertanto, si parla di un calo del 33%. Se si pensa che a fine agosto ammontavano a 400.000 circa e tra marzo e luglio si parlava di 500.000 unità, è evidente che nella seconda metà dell’anno la produzione ha raggiunto i livelli migliori per chiudere le pratiche il più rapidamente possibile.

Le 190.000 unità a cui si colloca allo stato attuale dovrebbero corrispondere a circa 44 giorni di capacità produttiva; pertanto, non dovrebbe mancare molto tempo alla chiusura dell’elenco di arretrati. Anzi, se i calcoli di Troy Teslike che trovate in calce alla notizia sono corretti, allora in questo momento la produzione di nuove auto elettriche di Tesla sta superando notevolmente le vendite.

L’analista spiega i cambiamenti all’equilibrio tra domanda e offerta osservando la lista di ordini nei tre mercati principali di Tesla: mentre negli Stati Uniti aumenta e in Europa è stabile, in Cina il tempo medio di attesa è calato vertiginosamente. Di conseguenza, la società potrebbe produrre unità negli impianti presenti sul territorio del Dragone per poi procedere con la vendita altrove. A ciò si aggiunge l’espansione degli stabilimenti e l’aumento della capacità produttiva. Diventa piuttosto semplice capire, allora, come Tesla stia recuperando terreno sugli arretrati.

In tutto ciò, è arrivato il grande update Tesla di Natale 2022.