Tesla ha dimezzato i prezzi delle sue auto in 5 anni: potrebbe essere solo l'inizio...

Il 2023 del settore automotive è iniziato con uno scossone tremendo: Tesla ha abbassato i suoi prezzi fino a 12.500 euro in Italia, fino a 12.000 dollari negli USA, innescando una nuova guerra dei prezzi. La società di Elon Musk ha dimezzato il prezzo medio dei suoi prodotti nel giro di cinque anni e potrebbe essere solo l’inizio...

Il prossimo 1 marzo Elon Musk spiegherà al mondo il suo Master Plan 3, ovvero la terza parte del grande piano su cui si fonda tutta la strategia Tesla sin dalla sua creazione. Non sappiamo cosa dirà esattamente il magnate, possiamo però immaginare che il next step di Tesla sia rendere la mobilità elettrica adatta a tutti grazie allo sviluppo di una nuova piattaforma elettrica.

Dopo l’esercizio di stile chiamato Roadster, Tesla ha creato la Model S e la Model X sulla sua piattaforma di prima generazione, poi ha dato vita alla Model 3 su una piattaforma di seconda generazione, successivamente aggiornata per la Model Y. Il crossover elettrico di Elon Musk infatti presenta diverse migliorie tecniche rispetto alla sorella berlina, questo gap però verrà colmato con la presentazione della Model 3 2023 già avvistata sotto forma di prototipo. Il nodo chiave per il futuro però è la piattaforma di terza generazione, che servirà a costruire veicoli elettrici da 25.000 dollari e, si spera, da 25.000 euro in Europa.

Come potete notare dal grafico in basso, i prezzi di vendita medi delle auto Tesla sono stati praticamente dimezzati dal 2017 al 2022. Nel 2023 ci si aspetta quote ancora più basse, anche visto il taglio di gennaio. Elon Musk ha detto più volte pubblicamente che il suo obiettivo è toccare quota 20 milioni di auto prodotte all’anno e una Tesla super accessibile, da 25.000 dollari, potrebbe essere la chiave di volta del progetto. Se oggi le Tesla sono ancora viste come auto premium capaci di contrastare marchi come BMW, Audi e Mercedes-Benz, prossimamente le cose potrebbero cambiare a tutto vantaggio di noi utenti. La guerra elettrica sta davvero per entrare nel vivo e sarà interessante vedere cosa faranno i competitor per rispondere a Elon Musk. Cosa ne pensate?