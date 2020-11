Tesla detronizzata in Europa: VW ID.3 e Audi e-tron vendono meglio in Norvegia e Olanda

Nel corso del 2019 le vendite della Tesla Model 3 hanno raggiunto picchi quasi insperati in Norvegia e in Olanda. Lo stesso si può dire almeno in parte anche per il 2020, ma in realtà l'enorme espansione del mercato delle auto elettriche ha avvantaggiato in misura maggiore la Volkswagen ID.3 e la Audi e-tron.

Nel settembre del 2019 Tesla ha venduto 5.768 Model 3 in Olanda risultando essere l'auto più venduta in assoluta nel Paese superando anche le controparti ad alimentazione tradizionale. La medesima situazione si è verificata in Norvegia sia quest'anno che nel 2019, ma le nuove registrazioni sono pessime: durante il mese di ottobre 2020 la Model 3 ha piazzato 35 esemplari in Olanda e 74 in Norvegia.

L'ottobre di quest'anno invece ha premiato alla grande VW ID.3 con 2,475 esemplari venduti in Norvegia e 2,789 acquistati in Olanda. Non sono di certo numeri enormi se rapportati a quelli statunitensi, giapponesi o cinesi, ma in rapporto alla popolazione lo risultano senza ombra di dubbio. Basti pensare che la seconda vettura preferita dagli automobilisti norvegesi a ottobre è stata la Toyota RAV4 con appena 706 unità.

Come fatto notare da Forbes la Model 3 ha continuato a declinare anche a novembre, in quanto finora è stata scelta da 2 automobilisti olandesi e 5 automobilisti norvegesi, mentre la ID.3 ha raccolto rispettivamente 717 e 560 preferenze. Si tratta di una tendenza molto strada dato che da gennaio ad oggi la Model 3 ha avuto vendite straordinarie e nettamente superiori a qualunque altra auto elettrica in commercio. Che le case automobilistiche storiche abbiano imparato a costruire EV battendo Tesla al suo stesso gioco? Una risposta a questa domanda potremo averla soltanto tra alcuni mesi, se non addirittura anni: la lotta è appena cominciata.

Nel frattempo la compagnia di Elon Musk ha nonostante tutto degli ottimi motivi per gioire: se si somma il valore di mercato del brand a quello di SpaceX (sempre di proprietà di Elon Musk) si ottiene una somma di oltre mezzo bilione di dollari. Un altro traguardo importante concerne l'uso sempre maggiore delle Model 3 e Model S da parte dei dipartimenti di polizia degli Stati Uniti: ecco l'esperienza della polizia di Fremont con le Model S.