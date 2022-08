I Tesla Destination Charger diventeranno a pagamento, a una sola condizione però

Uno dei grandi punti di forza di Tesla è sicuramente la sua rete di ricarica Supercharger, con colonnine ad alta potenza sparse un po' in tutto il mondo (nei mercati in cui opera Tesla almeno). Oltre ai grandi Supercharger esistono però anche dei Destination Charger, delle wallbox gratuite sino a oggi ma che presto saranno a pagamento.

Prima di andare su tutte le furie, ascoltate cos'ha in mente di fare il colosso californiano. I Destination Charger sono sparsi un po' ovunque anche in Italia e sono famosi per essere gratuiti. Si tratta di Tesla Home Charger installati presso centri commerciali, alberghi, ristoranti ecc che fino a oggi hanno offerto un servizio gratuito - anche perché si tratta di caricatori di Tipo 2 a bassa potenza, fino a 11 kW.

Una manna per molti utenti elettrici, anche di altre marche, a Milano è ad esempio famoso il Destination Charger posizionato accanto al Supercharger di Arese, dove ci sono quattro postazioni completamente gratuite presso cui caricare qualsiasi auto con cavo di Tipo 2 senza spendere un centesimo. Ora però Tesla è pronta per mettere a pagamento anche i Destination Charger, aspettate però: ogni attività che li ha installati può metterli a pagamento solo se ne ha almeno 6 (ad Arese sono 4 postazioni, ad esempio). I Destination Charger che possono diventare a pagamento sono quelli di terza generazione (ecco i nuovi Tesla Wallbox Gen 3 con WiFi), lanciati da Tesla nel 2020.

Moltissime location non hanno 6 Destination Charger attivi, possiamo immaginare però che con questa nuova operazione qualche attività sarà tentata dall'aggiungere qualche stallo. Noi speriamo ovviamente che la maggior parte dei Destination Charger resti gratuita, anche perché solitamente si tratta di colonnine vicine ad attività commerciali, dunque le persone che si fermano a caricare poi mangiamo e/o dormono presso l'attività stessa, con il costo dell'energia elettrica che viene così coperta ampiamente dal business. Vedremo come si metteranno le cose e quante attività decideranno di installare 6 o più Destination Charger. Nel frattempo ricordiamo che Tesla ha installato il suo Supercharger numero 800 in Europa.