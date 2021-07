Tesla deposita un altro brevetto: estrarrà gli ioni di litio col sale da cucina

Il Tesla Battery Day è sempre un evento estremamente importante per la compagnia di Elon Musk. L'evento serve a condividere col pubblico i più ambiziosi piani per il futuro delle auto elettriche e delle loro batterie, e durante l'ultima edizione si è parlato di vari argomenti.

A spiccare sono state di certo le imminenti celle 4680, che infonderanno maggiore efficienza nelle EV di Fremont e abbasseranno i costi produttivi dei pacchi batterie. In quel frangente però Elon Musk mostrò anche una slide inerente un accesso facilitato al litio, nella quale veniva menzionata un'estrazione salina acid-free. Il CEO parlò di "usare sale da tavola per estrarre il litio dagli altri minerali."

Da allora Tesla non era mai tornata sull'argomento, ma a quanto pare i ragazzi di Electrek hanno appena scoperto la recente deposizione di un brevetto circa la tecnica di estrazione citata l'anno scorso. Il brevetto ha il seguente titolo:"Selective extraction of lithium from clay minerals." In italiano sarebbe "Estrazione selettiva del litio da materiali argillosi."

All'interno del documento si fa riferimento alle preoccupazioni e alle problematiche dell'estrazione classica fornendo dettagli su un metodo migliore, ma non si scende mai nello specifico:"Il processo di estrazione include l'approvvigionamento di materiale argilloso comprendente litio, la miscelazione di una fonte di cationi col materiale argilloso da macinare ad alta energia e la lisciviazione con liquido per ottenere una soluzione ad alto contenuto di litio."



Nella speranza di ricevere quanto prima informazioni più precise vogliamo chiudere rimandandovi all'ottima performance in strada della Guida Autonoma Completa nella versione beta V9.0: ecco come una Model S affronta le rotonde.