Tesla denunciata in Cina: nelle Model 3 vecchi computer all'insaputa dei clienti

Tesla ha da pochissimo messo in funzione la sua Giga Shanghai, dalla quale sono uscite le prime Model 3 assemblate sul campo. Qualcosa però è andato storto: una carenza di scorte ha fatto si che su alcune Model 3 venisse installato un computer datato di Tesla, non l'ultimissima versione, cosa che ha fatto infuriare non poco i clienti.

La società di Elon Musk è stata infatti denunciata e dovrà affrontare una causa nel Paese asiatico. Nessun cliente è stato infatti informato del retrofitting del computer di bordo, nessuno ha accettato con cognizione di causa di ottenere un computer non aggiornato all'ultima versione - con tutte le conseguenze del caso. Ovvero: un hardware già datato invecchia prima e rende necessaria una sostituzione in un tempo più breve del previsto, mentre il nuovo computer del Full Self Driving garantisce il funzionamento di Autopilot al massimo potenziale ancora per molti anni - e supporta anche la Guida Autonoma Completa che sarà lanciata entro la fine dell'anno.

In molti fra l'altro stanno rifiutando la sostituzione del computer, ad esempio uno dei clienti ha detto: "Peccato che Tesla non abbia informato nessuno dell'installazione di un computer non aggiornato. Capisco che sia stato fatto per abbreviare i tempi di consegna ma non sono comunque contento. Così come non accetto un aggiornamento adesso, dopo la consegna dell'auto, che significa riaprirla e spostare un sacco di componenti, con il rischio che si verifichino altri problemi".

Specifichiamo che, come confermato da Elon Musk, i "vecchi" computer sono stati installati sulle Model 3 di quei clienti che non avevano selezionato il Full Self Driving al momento dell'acquisto, è chiaro però che il giorno in cui uno di questi proprietari avesse voluto acquistare il software avrebbe avuto non pochi problemi. Di sicuro è stata una caduta di stile che la società potrebbe pagare molto cara.