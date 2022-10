Le Tesla ci danno consigli su come risparmiare batteria con il nuovo update

Tesla aggiorna di continuo le sue vetture, così come l'app per smartphone, e questa volta c'è un importante update per l'applicazione della gestione dell'energia presente a bordo dei veicoli. Ora le Tesla sanno darci dei consigli per migliorare l'autonomia.

Come ormai sappiamo bene, l'autonomia di un'auto elettrica dipende da moltissimi fattori. Qualche esempio: le accelerazioni brusche possono diminuire il range, velocità al di sopra dei 110 km/h possono portare a un consumo eccessivo di energia, strade in salita o in leggera pendenza possono far aumentare i consumi e così via. Rispetto a un'auto tradizionale bisogna inoltre imparare, se si vuole massimizzare l'autonomia, a gestire la frenata rigenerativa nel migliore dei modi, recuperando quanta più energia e usando meno freno possibile.

Ebbene ora saranno le stesse Tesla a darci eventuali suggerimenti per migliorare l'efficienza. Su Twitter sono stati pubblicati i primi screenshot dell'applicazione aggiornata e possiamo vedere come la vettura, alla fine di un tragitto, dica al conducente che con velocità al di sotto dei 112 km/h si sarebbe risparmiato 1,77 km di autonomia, mentre impostando la temperatura a 22 gradi centigradi si sarebbero guadagnati 0,33 km.

In un secondo screenshot si vede anche come la vettura consigli di connettere l'auto alla rete in fase di pre-riscaldamento di abitacolo e batteria per preservare consumi maggior di energia, oppure di disattivare la Modalità Sentinella per risparmiare batteria (e sappiamo quando questa funzione sia energivora, ne abbiamo parlato nell'articolo Luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla). Nel caso del conducente che ha postato le immagini, non ci sono problemi chissà quanto critici, evidentemente è un utente che guida da parecchio tempo la sua Tesla, siamo però sicuri che per i nuovi proprietari i consigli Tesla saranno una manna dal cielo.