Tesla Cybertruck SUV: il pick-up di Elon Musk diventa un SUV 9 posti

Tesla potrebbe realizzare in futuro un SUV su base Cybertruck? Il pick-up elettrico realizzato dall'azienda di Elon Musk è pronto alla produzione ma non è da escludere che nei piani del miliardario di origini sudafricane possa esservi appunto una versione extralarge con tre file di sedili e nove posti.

Secondo electrek Tesla potrebbe decidere di utilizzare la piattaforma per realizzare altri veicoli di derivazione, per vari motivi. Prima di tutto la casa automobilistica americana ha già utilizzato questa strategia in passato con la Model X, dopo aver lanciato la S.

Secondariamente, altre aziende hanno realizzato dei SUV dopo aver prodotto dei pick-up, come ad esempio il Rivian R1T, protagonista di un curioso incidente di recente, da cui è derivato l'R1S. Ma come potrebbe essere questo nuovo sport utility vehicle di Tesla? Scott Stewart di SAAW ha realizzato dei render e il risultato potete notarlo su questa pagina.

Prima di tutto viene eliminato il cassone per fare spazio a una cabina interna più grande, inoltre, come già detto in apertura, viene inserita la terza fila di sedili per avere in totale nove posti, cosa che renderebbe questo SUV unico nel suo genere. Tesla vende già il Model X con sette posti ma in cambio di 115.000 dollari, mentre nella Model Y la terza fila è decisamente mignon. Sempre secondo Electrek, il prezzo del nuovo SUV di derivazione Cybertruck potrebbe essere ridotto, di conseguenza si tratterebbe di un modello che potrebbe dire la sua nel mercato degli elettrici, sia per le famiglie numerose ma anche come veicolo per il trasporto delle persone, ad esempio i taxi.

Ma quando potrebbe essere immesso sul mercato questo inedito modello? Tenendo conto che prima l'azienda dovrà mettere a regime il suo Cybertruck, non è pensabile prima del 2025. In attesa di novità sono emersi i dati di vendita e produzione delle auto di Tesla, davvero interessanti.