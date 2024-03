Un Tesla Cybetruck in colore Rosso Corsa Ferrari: com'è il risultato?

Dal momento che Tesla ha deciso di offrire il suo Cybertruck in un'unica colorazione, a voler rimarcare la natura della scocca in acciaio inossidabile del pick up elettrico, ecco che i fortunati acquirenti e/o elaboratori si stanno sbizzarrendo nelle personalizzazioni: l'ultima di queste prevede un rosso Ferrari.

Ne abbiamo viste di personalizzazioni simili, l'ultima di queste riguarda un'azienda specializzata nel wrapping che ha reso il Cybertruck un veicolo spaziale con il suo viola perlaceo, che crea un'effetto a dir poco psichedelico. Un'ultima aggiunta al panorama dei Cybertruck ha catturato l'attenzione: un esemplare rivestito con una pellicola protettiva per vernice liquida, donandogli una finitura opaca che ricorda la celebre tonalità Ferrari, il Rosso Corsa. Sebbene il rosso possa differire leggermente dalla tonalità Ferrari originale, è sicuramente una scelta singolare per un mezzo di tutt'altra natura rispetto alle supercar di Maranello.

Questa particolare pellicola protettiva, conosciuta anche come PPF spruzzabile o vernice pelabile, ha lo stesso scopo di un PPF tradizionale, ma può essere applicata, come suggerisce il nome, come uno strato di vernice. Le immagini e i video condivisi sul forum Cybertruck Owners Club rendono giustizia alla particolarità di questa modifica.

Per quanto riguarda il costo, l'esatto prezzo di questa applicazione rimane avvolto nel mistero, ma si stima che possa raggiungere diverse migliaia di dollari, superando di gran lunga la fascia di prezzo tra i 6.000 e i 6.500 dollari. Molto più di quanto propone la stessa Tesla.

Come già sappiamo, Tesla ha introdotto restrizioni per i rivenditori del Cybertruck, vietando la vendita del veicolo durante il primo anno di proprietà. Questa mossa è stata intrapresa dopo che alcuni proprietari hanno tentato di rivendere subito il veicolo creando un sovrapprezzo giustificato dalla scarsità del prodotto (dal momento che la produttività deve ancora entrare a pieno regime e richiederà del tempo). Oltre a questo, Tesla ha deciso di instituire una vera e propria black list per coloro che si avventurano nel reselling e che prevede dei malus riguardanti alcuni servizi che il produttore solitamente offre.

Ma-Fra, Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge è uno dei più venduti oggi su