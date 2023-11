'Tesla Cybetruck che?!'. Dwayne Johnson non ne ha mai sentito parlare: il video

Ha fatto il giro del web l'intervista del noto attore americano Dwayne Johnson, l'ex wrestler The Rock, nel recente podcast di Joe Rogan. Si parla di auto e ad un certo punto la conversazione è virata sul Tesla Cybertruck, pick-up la cui consegna scatterà fra esattamente otto giorni.

Peccato però che Dwayne Johnson sembrerebbe cadere dalle nuvole quando gli viene nominato il pick-up elettrico di Elon Musk, spiegando di non averlo mai sentito nominare prima.

La conversazione fra i due è stata postata anche da Elon Musk sulla sua pagina X, e il video lo trovate qui sotto, e ha fatto non poco discutere. Possibile che il buon Johnson realmente non conosca quella che è l'auto più chiacchierata forse di sempre?

La conversazione fra i due è andata avanti per circa tre ore, e nel corso della stessa si sono toccati vari argomenti fra cui le auto, anche perchè è noto e risaputo come Joe Rogan sia un grande appassionato.

E' stato lui ad esempio che pochi giorni fa ha lanciato una freccia contro il Tesla Cybertruck per dimostrarne la blindatura. Probabilmente Rogan, visto che Dwayne Johnson è uno dei protagonisti della serie cinematografica Fast and Furious, avrà pensato che fosse anch'egli un esperto di automobili, ma evidentemente non lo è, o semplicemente ha ignorato il fatto che Tesla avesse in programma un camioncino.

Johnson ha infatti chiesto esplicitamente a Rogan se l'azienda di Elon Musk costruisse un SUV, ignorando appunto l'esistenza del pick-up green. Dwayne Johnson è stato a lungo possessore di auto a marchio Ford essendo lo stesso un testimonial dell'ovale blu, e negli anni ha avuto in garage numerose vetture del glorioso brand americano, per ultimo un Ford F-150 Raptor R: che alla fine Johnson abbia semplicemente trollato Rogan?

Il dubbio resta anche perchè The Rock ci appare fin troppo "navigato" per non conoscere un'auto che tra l'altro è stata presentata ben 4 anni fa.