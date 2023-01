Tesla Cybertruck avrà una carrozzeria speciale: 'I graffi spariranno così...'

Prosegue la produzione del Tesla Cybertruck, l'attesissimo pick-up elettrico di Elon Musk che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2023. Dopo gli arrivi pesanti alla Giga Texas, l'azienda sta continuando la sua fase di assemblaggio per cercare di far uscire il primo Cybertruck dalla fabbrica il prima possibile.

Nel frattempo continuano ad emergere dettagli interessanti in merito al pick-up green americano e l'ultimo potrebbe in qualche modo far saltare sulla sedia i carrozzieri. Come ben sapete Tesla ha pensato di realizzare il suo Cybertruck in una sorta di “finitura frigorifero”, ovvero, in acciaio inossidabile liscio e non verniciato.

Ciò significa che la carrozzeria del Tesla Cybertruck, ancora di più di un'auto normale, sarà esposta a possibili graffi e chiunque abbia un frigo in casa finito in acciaio saprà benissimo di cosa stiamo parlando. Cosa fare quindi? Previste continue tappe in officina per tirare a lucido il nostro veicolo? Certo che no, e la soluzione l'ha svelata il capo del design di Tesla, Franz von Holzhausen, parlando durante il podcast "Ride the Lightning".

Ebbene, a proposito del problema graffi, ha raccontato che: "Nel caso in cui si verificasse un graffio, potrai praticamente lucidare tu stesso la carrozzeria e rimuovere anche il graffio, facendo tornare la stessa alla finitura di base in acciaio inossidabile". In poche parole l'idea alla base è che la carrozzeria del Cybertruck sarà ricoperta da una pellicola protettiva invisibile e sottilissima, che permetterà dopo una lucidatura anche fai da te, di far sparire i graffi eventuali che si saranno venuti a creare. Si tratterà quindi di un escamotage mai visto fino ad oggi su alcuna auto e che di fatto potrebbe rivoluzionare il settore.

Nel corso del podcast Franz von Holzhausen ha anche affermato che la produzione, se tutto andrà come previsto, dovrebbe concludersi nel giro di sei mesi: “Lavoriamo in modo coerente durante l’intero processo e lavoriamo costantemente su ogni dettaglio e sul perfezionamento di tutto ciò. Quindi, impariamo cose attraverso le fasi di ingegneria e le fasi di sviluppo della produzione su cui possiamo migliorare, e così facciamo. Posso dire con certezza che il Cybertruck ha caratteristiche che i clienti non conoscono ancora, ma in tipico stile Tesla, nessun dettaglio è stato condiviso”.

L'azienda di Elon Musk è pronta ad entrare in un mercato, quello dei pick-up, che negli Stati Uniti è storicamente il più redditizio, e proprio per questo si troverà ad affrontare una concorrenza agguerrita, a cominciare dal RAM 1.500 Revolution presentato al Ces 2023 negli scorsi giorni.