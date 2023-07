Un Tesla Cybertruck 'wrappato' da Ford F-150: così sembra quasi bello

Sta facendo il giro del web in queste ore lo scatto del Tesla Cybertruck, l'atteso pick-up elettrico di Elon Musk, “wrappato” da Ford F-150. Non è ben chiaro il perchè di questo camuffamento fatto sta che il tutto è stato immortalato e lo trovate qui sopra.

Il Tesla Cybertruck conta già 1.9 milioni di modelli pre-ordinati, e comunque vada sarà un nuovo ennesimo successo di Elon Musk. Difficile che tutti coloro che abbiano effettuato il pre-order confermino l'acquisto ma in ogni caso la vettura è ormai vicina all'entrata in produzione di massa.

Negli scorsi giorni è stato infatti mostrato il primo modello finito del Tesla Cybertruck presso la Giga Texas, di conseguenza i tempi sono maturi. Resta comunque un dilemma: perchè Tesla ha deciso di “wrappare” il Cybertruck da Ford F-150?

Molto probabilmente l'azienda sta testando le pellicole sulla sua vettura o magari semplicemente sta cercando di camuffarla a pochi mesi dal lancio definitivo, per evitare di svelare in anticipo la versione finale del suo pick-up.

Un'immagine quasi paradossale visto che Elon Musk ha affermato più volte che i pick-up classici come appunto il Ford F-150, l'auto più venduta oltre oceano, siano abbastanza noiosi. In realtà vedere il Cybertruck camuffato da pick-up dell'ovale blu non è affatto male, ed anzi la stessa vettura appare quasi bella rispetto all'aspetto originale che ha un design alquanto discutibile: tutto si può dire fuorché sia bello.

La cosa certa, come si nota dallo scatto, è che l'auto di Tesla ha un baule anteriore anche se dalla foto non è facile capire le dimensioni dello spazio interno. Va detto che il Cybertruck ha delle proporzioni molto “strane” e ciò che all'apparenza potrebbe sembrare ridotto in realtà nasconde degli spazi enormi.

Non è inoltre dato sapere se nel cofano anteriore vi siano delle prese per vari dispositivi come avviene ad esempio già sull'F-150 Ford Lightning: in ogni caso, rispetto al rivale dell'ovale, lo spazio sarà molto più piccolo in quanto il cofano è più corto.