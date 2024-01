Tesla Cybertruck vs Ram TRX, la drag race sulla neve: chi vince?

Oramai il nome Tesla Cybertruck è sulla bocca di tutti. Un'auto super attesa diventata prima un mistero, poi realtà, in vendita dal 30 novembre scorso. Adesso il pick-up EV viene avvistato in un video YouTube: ecco la sfida fra un Tesla Cybertruck e un Ram TRX.

Solamente pochi giorni fa parlavamo del grande rebus in casa Tesla riguardante proprio il suo nuovissimo modello (Tesla, nessuno sa quanti Cybertruck sono stati costruiti e venduti nel 2023). In poche parole, nessuno sa quanti modelli siano stati realizzati e quanti venduti. Sicuramente, però, un modello è finito nelle mani dei ragazzi del canale YouTube TheStradman, il quale ha pubblicato un video piuttosto particolare...

Un filmato della durata di oltre un quarto d'ora in cui il pick-up di Elon Musk viene testato come mai fatto prima d'ora. Sotto la neve, e su un percorso ghiacciato, ma soprattutto al freddo. Insomma, l'incubo di qualsiasi automobile elettrica. Dal divertimento al volante di Cybertruck, di cui sono state provate le varie impostazioni di guida, e con cui si è cercato di sgommare sul suolo innevato per realizzare dei cerchi perfetti, si passa poi alla sfida tra il modello prodotto da Tesla e il Ram TRX.

A quanto pare all'inizio è risultato difficile sgommare sul suolo innevato, problema risolto semplicemente spostando la trazione sulle ruote posteriori e disattivando il motore anteriore. Ciò, però, ha portato a una diminuzione della velocità del mezzo. Poi sono state tentate delle accelerazioni estreme del Cybertruck (Tesla Cybertruck, eccolo per la prima volta in verde militare) in modalità Beast Mode e, infine, la parte più interessante del video.

Tesla Cybertruck e Ram TRX l'uno accanto all'altro, lanciati in velocità sul rettilineo. La sfida, che nel video YouTube parte al minuto 11:28, ha avuto due momenti salienti, vale a dire le due prove effettive. Nella prima, TRX non è riuscito a mantenere il passo del suo sfidante. Stesso risultato anche nella seconda prova, dove il Ram (nonostante il suo vantaggio iniziale) è stato velocemente raggiunto e superato dal Cybertruck.