Tesla Cybertruck, altro VIP lo sfoggia: Kanye West, come la sua ex...

Non sappiamo se sia una strategia di marketing di Tesla o se sia davvero interesse di molti vip quello di accaparrarsi al più presto un esemplare di Tesla Cybertruck, fatto sta che l'ultimo di questi ad aver ritirato il celebre pick up elettrico è stato Kanye West, recentemente avvistato anche a fare shopping presso Porsche.

Da quando Tesla ha iniziato a consegnare il primo lotto di Cybertruck alla fine del 2023, c'è stata una vera e propria azione di monitoraggio nei confronti dei grandi nomi che si sono aggiudicati il veicolo elettrico. Questo primo lotto, chiamato Founders Edition o "Cyberbeast", non solo offre il privilegio di essere tra i primi al mondo a guidare il veicolo, ma anche l'appartenenza al club esclusivo dei possessori della primissima "sfornata" di questo veicolo (che nel tempo potrebbe costituire un valore aggiunto nel proprio garage).

Kanye West è ufficialmente tra i membri di questo club: il rapper ha infatti recentemente ritirato la sua Cyberbeast e si è subito messo alla guida. Tuttavia, ha preferito non guidare personalmente, optando invece per un autista designato, probabilmente una scelta sagace data l'attenzione costante dei paparazzi che lo circonda ad ogni uscita.

Seppur limitato a un chiacchiericcio di gossip, molti hanno fatto notare che la sua ex moglie, Kim Kardashian, è arrivata prima di lui e ha ritirato il suo Cybertruck in largo anticipo rispetto a Kanye (piccolezze che interessano a pochi, ce ne rendiamo conto). Sta di fatto che questa storia ha acceso alcuni campanelli agli occhi dei paparazzi che hanno posto la questione per via del fatto che il rapper americano è molto amico di Elon Musk, e dunque si sono chiesti "perché solo adesso?". Alcuni pensano che i rapporti tra il rapper e il CEO di Tesla abbiano avuto delle frizioni a causa di alcune visioni politiche divergenti (ricordiamo che Kanye West si candidò alle primarie presidenziali con il partito repubblicano).

Abbiamo parlato di vip col Cybertruck: se questa è una mossa di marketing di Tesla (che avrebbe contattato personalmente queste celebrità per farsi vedere il più possibile a bordo del mezzo per pura pubblicità) uno di questi che sicuramente non lo fa per marketing è Lady Gaga, la quale (senza grossi tappeti rossi) è stata avvistata con il suo Cybertruck. Sappiamo infatti che la cantante e attrice americana è una nota appassionata di furgoncini e pick up e che, probabilmente, la sua è solo passione.

