Tesla Cybertruck, un altro vip fra i suoi proprietari: ecco quello di Lady Gaga

Lady Gaga avvistata col suo novo Tesla Cybertruck durante una camminata mattutina, ormai il pick up elettrico californiano è nelle mani di tutti i vip di Hollywood. Possedere un Cybertruck pare stia diventato sempre più un segno distintivo di status. Pensate che col Cybertruck potete pure farvi il caffè avendo questo tutto le prese necessarie.

Tesla Cybertruck è, indiscutibilmente, il pick up più famoso al mondo, grazie al suo motore completamente elettrico, alle capacità pubblicizzate e alle molte promesse fatte da Elon Musk riguardo ad esso, nonché alle continue controversie e ritardi nel progetto che ne alimentano sempre più le indiscrezioni e le "chiacchere".

Le consegne del Cybertruck sono iniziate nel novembre 2023, quattro anni dopo la sua presentazione rivoluzionaria e, allo stesso tempo, polarizzante. Tesla non ha divulgato il numero esatto di Cybertruck costruiti e consegnati nel 2023, oltre alle 10 unità in edizione speciale consegnate durante l'evento di novembre, ma si stima che siano circa 500.

Gli avvistamenti di Cybertruck tra le celebrità non passano inosservati, che sia per accrescere la propria influenza, come nel caso di Kim Kardashian. Lady Gaga dunque pare essere l'ultima A-lister ad essere stata vista a bordo di un Cybertruck, anche se non è ancora chiaro se lo abbia acquistato lei stessa. Essendo appassionata di camioncini vintage e vantando una collezione notevole, potrebbe aver voluto aggiungere il Cybertruck alla sua lista. Più di questo non sappiamo al riguardo.

Ciò che ha reso virale questo avvistamento del Cybertruck è la falsa notizia che Gaga lo stesse guidando in giro per la città con un piccolo rimorchio che trinava un cartellone pubblicitario raffigurante Beyoncé. Questa sarebbe stata una promozione pubblicitaria immaginaria dell'EP di Beyoncé, Texas Hold 'Em, che è un album di musica country che l'artista ha annunciato di recente durante il Super Bowl. Precisiamo, dunque, che sia Gaga che Beyoncé non hanno confermato alcuna collaborazione imminente.

Un piccolo-grande genio che invece ha sfruttato il Cybertruck (si presume) per scopi pubblicitari , è questo utente che ha caricato una tv accesa sulla porta del cassone posteriore del pick up. Tesla Cybertruck si presta davvero a qualunque cosa: guardando bene la foto infatti, si può notare come non servano grandi adattamenti improvvisati o modifiche per fare certe cose. Un veicolo davvero molto versatile.