Tesla Cybertruck visto da vicino: 'E' orribile, mai vista vettura di così scarsa qualità'

Picchia duro sul Tesla Cybertruck il collega di Insideevs.com, Daniel Golson. Quando mancano solo 23 giorni alla data di consegna del pick-up più chiacchierato di tutti i tempi, l'auto di Elon Musk sembrerebbe non essere esente da problemi.

Sia chiaro, il condizionale è d'obbligo, ma quanto testimoniato da Golson fa sicuramente riflettere, anche perchè non è la prima volta che viene descritto qualcosa di simile. Il collega ha avuto il piacere di vedere da vicino il Tesla Cybertruck nero guidato dal capo progettista Franz von Holzhausen a Santa Monica: “Crogiolandosi al sole della California meridionale – racconta Golson - questo Cybertruck aveva un aspetto francamente orribile”.

E ancora: “Nella mia carriera ho visto centinaia di prototipi di auto, dai primi test ai prototipi quasi di produzione, e non ho mai visto una casa automobilistica presentare con orgoglio qualcosa di così scarsa qualità, soprattutto non così tardi nello sviluppo. È assolutamente sconcertante per me che il capo progettista di Tesla possa sfilare con un veicolo in queste condizioni poche settimane prima che inizino le consegne e ancora più sconcertante che lo parcheggi ad un evento così pubblico e appassionato”.

Il giornalista di Insideevs segnala come il modello visto da vicino sembrerebbe in tutto e per tutto un esemplare di produzione, non un prototipo, o per lo meno, un modello di fatto identico a quello che verrà consegnato di qui a breve. “I Cybertruck di produzione avranno finiture e finiture migliori di questo? Magari più avanti – aggiunge Golson – ma ho la sensazione che la maggior parte dei primi Cybertruck saranno proprio così”.

Il giornalista sottolinea come il nero sia una pellicola di rivestimento che è stata applicata in maniera molto discutibile sulla carrozzeria: “Si spera – dice a riguardo - che questo lavoro di rivestimento non sia un'indicazione di quale sia la qualità per i consumatori, poiché è stato applicato in modo scadente con bolle d'aria e pezzi di vinile che si sollevavano e si staccavano visibilmente”.

C'è poi un altro aspetto negativo della vicenda, il fatto che il nero evidenzi dei difetti importanti di costruzione: “Alcuni degli spazi tra i pannelli erano abbastanza grandi da poterci infilare un dito, senza sigilli visibili o pezzi di rifinitura nemmeno per la parte inferiore. Le sezioni inferiori delle porte anteriori erano particolarmente brutte, con grandi spazi vuoti sia in termini di larghezza che di profondità. Tutti e quattro i parafanghi angolari erano disallineati e inadatti, ma ognuno in modi o quantità diversi, onestamente un'impresa impressionante. Il portellone posteriore era forse il peggiore di tutti ed era irregolare, il che è ancora più evidente quando le luci posteriori sono illuminate”.

Musk aveva inviato un'email ai dipendenti dicendo che il Cybertruck avrebbe dovuto avere una “precisione inferiore a 10 micron” ma ciò che ha visto Golson non sembra nemmeno lontanamente rispecchiare quegli standard.

Dopo aver criticato in maniera pesante altre parti del pick-up, il giornalista conclude dicendo: “Sì, alla fine è ancora solo un prototipo. Ma in questa fase di sviluppo, così vicino all'inizio delle consegne ai clienti, non ho potuto fare a meno di provare qualcosa di simile a un imbarazzo quando lo guardavo. Se Tesla si sente a suo agio nel mostrare questo Cybertruck, non penso che sia di buon auspicio per i primi clienti. Tesla ha realizzato auto fantastiche e attraenti in passato: sono un grande fan della prima Model S e difendo persino il design della Model X, ma il Cybertruck si preannuncia come un incubo”.

Non ci resta quindi che metterci comodi e aspettare che il Cybertruck venga consegnato per capire se le sensazioni di Golson si siano rivelate veritiere o meno.