Il Tesla Cybertruck in viaggio verso l'Europa: dove potremo vederlo?

Attenzione, attenzione: il Tesla Cybertruck sta per arrivare in Europa. Con questo non intendiamo dire che verrà commercializzato (per ora almeno) ma proprio che un’unità è in viaggio verso la Germania.

Cosa ci fa un Cybertruck in Europa se difficilmente verrà commercializzato nel vecchio continente? Come sappiamo bene, il pick-up elettrico di Elon Musk pone dei seri problemi in materia di omologazione (gli esperti dicono che il Cybertruck non è omologabile...). Se negli Stati Uniti le regole sono più permissive, in Europa il Cybertruck è considerato un veicolo potenzialmente pericoloso. Non per chi vi sta seduto dentro ma per tutti gli altri utenti della strada: un veicolo da quasi 3 tonnellate, spigoloso, interamente realizzato in acciaio può diventare letale per altri veicoli della strada “tradizionali” e per utenti fragili come pedoni e ciclisti. Per questo motivo Tesla non ha alcuna intenzione di venderlo al di fuori degli Stati Uniti, a meno di cambiare completamente forma e dimensioni al progetto, magari ridimensionando il corpo vettura e cambiando materiale per la carrozzeria. Parliamo di dimensioni perché, allo stato attuale, il Cybertruck è lungo 5,7 metri e largo 2, sarebbe persino difficile parcheggiarlo in Italia...

Se Elon Musk deciderà di modificare il Cybertruck per l’Europa lo scopriremo nei mesi a venire, adesso torniamo alla questione cardine: perché un modello di Cybertruck è in viaggio verso la Germania? Sembra che Tesla metterà in mostra un prototipo a Stoccarda, più precisamente a Holzgerlingen, dove ha sede il più grande Tesla Delivery Center d’Europa. Ancora non si sa esattamente quando il Cybertruck arriverà in Germania, è però atteso per la primavera 2024. Il pick-up diventerà dunque una show car e siamo sicuri che riuscirà ad attirare una gran mole di pubblico - come del resto sta facendo anche il robot Tesla Optimus, messo in mostra in diversi Tesla Center del mondo, anche in quello di Milano Garibaldi.



Mentre il pick-up è in viaggio, qualcuno ha pensato di replicare il test della pallina di acciaio sui vetri del Tesla Cybertruck dopo il leggendario fail del 2019.