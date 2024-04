Tesla Cybertruck, ecco la versione 'short': più bella dell'originale?

Torniamo a parlare del Tesla Cybertruck, quello che come spesso e volentieri vi ribadiamo, resta il pick-up più chiacchierato di tutti i tempi. A circa 4 mesi dalla data della consegna, sono diverse le notizie emerse sull'ultima diavoleria di Elon Musk.

E' di poche settimane fa, ad esempio, la nuova del primo incidente con il Tesla Cybertruck, uno scontro che ha lasciato pressochè indenne il pick-up elettrico mentre molto peggio è andata alla vettura con cui si è verificato l'impatto.

E' invece di queste ore un render decisamente interessante che mostra una versione short, ridotta dello stesso Cybertruck. Non è ben chiaro chi l'abbia realizzato ma è stato pubblicato sul gruppo Facebook “Quelli che viaggiano in elettrico”, e abbiamo deciso di riportarlo sulle nostre pagine tenendo conto dell'ottima realizzazione.

Rispetto al mezzo normale, che è lungo circa 5,8 metri (decisamente enorme), il “nuovo” furgoncino appare più corto e dalle proporzioni quindi più aggraziate. Manca infatti tutto il lungo cassone dietro che ovviamente ha condizionato in maniera pesante il design del Cybertruck, che comunque Giugiaro ha definito un Picasso.

C'è spazio per cinque porte e quindi 4 o 5 passeggeri, anche se non è da escludere che coloro che si accomodano sulla fila posteriore potrebbero avere problemi con le altezze, visto il tetto spiovente dell'auto elettrica.

Spazziamo comunque via ogni dubbio, Elon Musk non ha assolutamente intenzione di produrre una versione più corta del Cybertruck, per lo meno non nel breve periodo, tenendo conto già delle enormi difficoltà riscontrate in queste 5 anni di progettazione e produzione del modello "standard".

Ora tutti gli sforzi dell'uomo più ricco al mondo sono concentrati sulla Tesla Model 2, la vettura low cost della casa americana che punterà a stravolgere il mercato delle auto elettriche con un prezzo di attacco che non dovrebbe discostarsi di molto dai 25mila euro: sarà un mezzo che, a detta degli analisti, potrebbe letteralmente stravolgere il mercato. Verrà realizzata? Le ultime news sono discordanti ma noi crediamo proprio di sì.

