Tesla Cybertruck, la versione in legno è semplicemente magnifica

Piaccia o meno il Tesla Cybertruck è l'auto più chiacchierata della rete. Nonostante mille controversie legate alla sua produzione, così come confermato anche da Elon Musk che ha spiegato: “Con il Cybertruck ci siamo scavati la fossa da soli”, il pick-up green continua ad attirare i riflettori su di se.

Sarà che qualsiasi cosa tocchi il buon Elon si trasforma in oro, sarà per la sua forma futuristica e l'acciaio inossidabile che lo fanno apparire come un mezzo proveniente da Cyberpunk 2077, il Tesla Cybertruck è al momento una delle vetture più desiderate, e siamo certi che saranno moltissimi coloro che lo acquisteranno appena potranno.

E che la sua fama abbia raggiunto ormai ogni angolo del pianeta lo conferma anche il fatto che il noto canale Youtube ND – Woodworking art, specializzato nella riproduzione di mezzi a quattro e due ruote in legno, ha deciso di dare vita ad una versione inedita del Cybertruck.

Al posto dell'acciaio inossidabile troviamo un bel po' di legno, assemblato su un telaio in acciaio, con l'aggiunta di un motore montato posteriormente, delle batterie multiple V12 e il plexiglass colorato.

Si tratta di una vettura in tutto e per tutto funzionante, così come si può evincere dal video che trovate qui sopra, anche se le dimensioni del Tesla Cybertruck, che non ci sta in un garage standard italiano, appaiono inferiori.

L'artista che l'ha realizzato ha confessato di volerlo regalare ad Elon Musk visto che ha una profonda ammirazione nei confronti del geniale imprenditore sudafricano e di Tesla. Resta da vedere se riuscirà mai nella sua impresa di consegnare il Cybertruck di legno all'uomo più ricco al mondo, cosa che al momento appare alquanto complicata.

Nel frattempo sale altissima l'attesa in vista delle prime consegne del pick up elettrico che scatteranno fra esattamente un mese, il prossimo 30 novembre: dopo anni vedremo finalmente circolare in strada il Cybertruck.