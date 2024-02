Il Tesla Cybertruck in versione Lamborghini Countach non è affatto male

Appurato che il Tesla Cybertruck non ha realmente battuto una Porsche 911 in una drag race, torniamo a parlare del pick up americano elettrico, e ancora una volta vogliamo segnalarvi una versione inedita dello stesso.

Da quando la vettura a batteria è stata presentata da Elon Musk, nel lontano 2019, la stessa è stata oggetto di moltissime reinterpretazioni. C'è chi ad esempio ha pensato ad un Cybertruck in versione van Tesla ma c'è anche chi l'ha immaginato decisamente più sportivo.

Come potete notare dalla foto di copertina, pubblicata in questi giorni su vari gruppi Facebook, il Tesla Cybertruck appare molto simile ad una supercar anni '80, e il primo rimando è alla mitica Lamborghini Countach, la due posti di Sant'Agata Bolognese che ha fatto innamorare gli appassionati dagli anni '70 fino al 1990, quasi vent'anni in cui ha “gareggiato” per lo scettro di miglior sportiva del pianeta, scontrandosi apertamente con la Ferrari F40.

Il Tesla Cybertruck in versione Lambo appare alquanto riuscito, a cominciare dal colore scelto, il nero, tonalità che non è in vendita ma che si può ottenere attraverso la scelta di una pellicola di protezione offerta dall'azienda di Elon Musk, prevista in tonalità appunto nero o eventualmente bianca.

Il pick-up Countach è ovviamente ben più basso rispetto al modello originale, ed inoltre l'abitacolo è stato decisamente ridotto, lasciando spazio (sembrerebbe) a solo due persone, invece che alle cinque previste nel modello originale.

Qualcuno sarà mai così pazzo da dare vita ad una realizzazione di questo tipo? Difficile, se non impossibile, anche perchè trasformare il Cybertruck in una Countach richiederebbe una rivisitazione pressoché totale del telaio del pick-up elettrico.

Più probabile invece che qualche folle metta mano alla Lamborghini per trasformarla in un Cybertruck, ma in quel caso ci vorranno un bel po' di quattrini per realizzare il mash-up: forse sarebbe meglio “accontentarsi” della stratosferica supercar bolognese.