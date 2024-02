Un Tesla Cybertruck versione gatto delle nevi: con i cingoli va ovunque

Le personalizzazioni del Cybertruck (come vi avevamo detto) non finiscono più: uno degli appassionati più creativi di questo mezzo è Dave Sparks, noto per le sue audaci trasformazioni di veicoli, che ha deciso di portare il concetto di fuoristrada del Cybertruck a un livello superiore. Ah, e sappiate che in Germania un Cybertruck è in vendita.

Soprannominato "Cybertrax", Dave Sparks ha deciso di stravolgere il Cybertruck installando enormi cingoli sia sull'asse anteriore che su quello posteriore. Questa modifica è stata definita da Sparks stesso come "una delle cose più sorprendentemente ridicole che abbiamo mai costruito", un'aggiunta che sicuramente renderà questo Cybertruck una delle versioni più uniche e iconiche della serie.

Con un peso di quasi 3 tonnellate, la robustezza di questo veicolo è stata messa alla prova, soprattutto considerando la passione di Sparks per il fuoristrada estremo. Questo Cybertruck ha una capacità di traino di 5.000 kg (come la versione base), rendendolo uno dei veicoli elettrici più potenti e versatili sul mercato.

Le specifiche impressionanti del Cybertruck, che includono una potenza di 845 cavalli e una coppia di 13.000 nm di coppia, lo rendono una forza della natura anche in condizioni estreme. Sebbene non sia specificato se si tratti dell'assetto a doppio motore o a tre motori, è chiaro che questo Cybertruck è pronto per affrontare qualsiasi sfida gli venga posta.

Tuttavia, la modifica con i cingoli solleva alcune grane, in particolare per quanto riguarda l'autonomia del veicolo. Con il peso aggiuntivo dei cingoli, la portata del Cybertruck potrebbe essere ridotta, rendendo necessarie considerazioni aggiuntive per prolungare l'autonomia durante i viaggi fuoristrada.

Nonostante queste sfide, il Cybertrax è sicuramente uno spettacolo da vedere e promette di offrire un'esperienza fuoristrada unica. Per coloro che vogliono seguire le avventure di Dave Sparks e del suo Cybertrax, è possibile trovare ulteriori dettagli sul suo canale YouTube, HeavyDSparks.

Per quanto rigarda l'andamento sul mercato di Tesla Cybertruck, nonostante le sanzioni contrattuali che Elon Musk ha voluto apporre per evitare i rivenditori "furbetti", il fenomeno del reselling è iniziato anche per questo pick elettrico. Annunci vari in tutti gli Stati Uniti: i prezzi sono esorbitanti.