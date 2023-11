Tesla Cybertruck, versione finale è perfetta: 'Ne ho visto uno da produzione, fantastico'

Sono passati poco più di 20 giorni da quando Insideevs 'recensiva' il Tesla Cybertruck definendolo orribile. Un impatto decisamente choc quello del collega con il pick-up di Elon Musk, che era giunto tra l'altro dopo numerosi altri avvistamenti che avevano lasciato un po' perplessi.

A preoccupare era in particolare la finitura degli esterni e i numerosi pannelli disallineati del Tesla Cybertruck che ricordiamo, andrà in consegna fra due giorni.

Eppure, come molti avevano già intuito, quei pick-up di Musk circolanti nelle ultime settimane, anche se esposti a fiere importanti, non erano affatto i modelli di produzione, di conseguenza non erano costruiti e assemblati a dovere.

Letteralmente diversi sono apparsi quelli mostrati in questi giorni negli showroom, modelli che rasentano la perfezione. Fra coloro che hanno avuto la fortuna di visionare da vicino il Cybertruck anche David Tracy di The Autopian, uno dei più esperti nel suo campo, che ha premesso: “Molti giornalisti automobilistici hanno trovato gioia in tutti i problemi di qualità costruttiva riscontrati sui prototipi di Tesla Cybertruck, soprattutto perché molti giornalisti automobilistici segretamente si divertono per il fallimento di Elon Musk”.

Tracy ha aggiunto: "Fare il tifo contro Tesla è un'impresa folle, motivo per cui non lo faccio mai e perché non sono affatto sorpreso di vedere il Tesla Cybertruck con specifiche di produzione così bello nello showroom Tesla della California meridionale che ho visitato sabato”.

Dopo averlo visto da vicino e averlo di fatto vivisezionato e fotografato in ogni dove, Tracy ha concluso la sua review a vista scrivendo: “Ha un aspetto tosto, e non solo nello showroom, ma per strada; Di recente ne ho visto uno che veniva verso di me a Los Angeles, e sembra fantastico! E io sono una delle persone che, vedendo il debutto del camion quattro anni fa, quasi vomitò. Quindi ci sono riusciti pienamente e sono certo che il Cybertruck avrà un enorme successo”. Poi la chiosa: “Al giorno d'oggi la maggior parte delle persone acquista camion che hanno un bell'aspetto, e il Cybertruck lo è magnificamente ai miei occhi”.