Tesla Cybertruck in versione cassonato, mezzo militare e motrice: qual è il più bello?

L'account Instagram @sugardesign_1, ha esplorato la possibilità di un Tesla Cybertruck con un cassone ribaltabile o adattato a veicolo militare. Questa riflessione ha portato alla creazione di diverse interpretazioni del pick-up elettrico, compresa una versione doppia, con pianale per autocarro, accanto a una variante militare.

Sebbene alcune modifiche alla carrozzeria possano sembrare insolite, il modello duale mantiene comunque tratti caratteristici di un pick-up, come il telaio del letto aperto e le ruote in acciaio. Tuttavia, il modello civile, pur conservando alcuni elementi utilitaristici, sembra un po' fuori luogo, (la metafora dei colleghi di Carscoops è perfettamente calzante e ve la riportiamo) "come se un dirigente aziendale che indossa abiti da lavoro mentre tiene ancora la usa cravatta di seta".

La versione militare del Cybertruck, invece, sostituisce la configurazione a doppia ruota con pneumatici simili a quelli di un trattore e aggiunge un lanciarazzi sul pianale, conferendo al veicolo un aspetto selvaggio e aggressivo. Questi rendering offrono uno sguardo divertente su come lo stile futuristico di Tesla si fonde con l'utilitarismo, creando un mix tra innovazione, divertimento e anche un pizzico di sfrontatezza (sapevate che il Tesla Cybertruck è predisposto per la ricarica wireless? La scoperta è avvenuta solo di recente).

Un venditore ha tentato di mettere all'asta un Cybertruck, ma l'evento è stato un fallimento: nessun acquirente si è fatto avanti, o meglio, nessuno con un'offerta soddisfacente. Questo episodio solleva dubbi sull'interesse persistente per il Cybertruck di Tesla. L'entusiasmo iniziale sembra essere diminuito, soprattutto dopo che alcuni esemplari sono stati rivenduti a prezzi elevati non autorizzati dalla casa madre, alimentando una speculazione fuori controllo.

