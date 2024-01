E se il Tesla Cybertruck venisse usato da Poste Italiane per consegnare pacchi?

E se il Tesla Cybertruck venisse usato da Poste Italiane per consegnare i pacchi? Deve essere stata proprio questa la domanda che si sono posti quei geni di Garage Italia, che hanno deciso di realizzare una versione (per ora solo virtuale) delle Poste del chiacchieratissimo pick-up elettrico di Elon Musk.

Fermo restando che per ora il Tesla Cybertruck non varcherà le porte dell'Europa per una questione di omologazione, Garage Italia ha comunque voluto lavorare di fantasia trasformando il veicolo a batteria americana.



La prima cosa che ha fatto è stata quella di dare una bella mano di giallo al mezzo a quattro ruote, la tonalità tipica di Poste Italiane, con l'aggiunta del blu. Il Tesla Cybertruck si può ordinare anche bianco e nero ma chi lo volesse in un altro colore dovrà per forza wrapparlo o trovare qualche altro metodo.

In ogni caso il giallo sembra donargli proprio bene, così come la scritta Poste Italiane, e una striscia orizzontale blu su tutta la fiancata. Garage Italia ha poi pensato di allargare un po' il pick-up, soprattutto al posteriore, di modo da dargli maggiore stabilità, mentre sul muso troviamo un bull-bar e quattro fari aggiuntivi per vedere anche al buio totale.



A completare il tutto una gabbia montata sul vano di carico per meglio contenere i pacchi. Si tratta di una realizzazione pensata per il 25 dicembre scorso, una sorta di slitta di Babbo Natale decisamente moderna, e l'idea è piaciuta moltissimo al punto che ha fatto il giro del mondo ricevendo numerosi commenti di approvazione.



Il Tesla Cybertruck ha rubato l'attenzione dei media negli ultimi anni, soprattutto perchè era stato presentato nel 2019 e messo in vendita solo dallo scorso novembre 2023. Ha letteralmente diviso il pubblico a metà fra chi lo ama e chi lo adora, tutto colpa della sua forma decisamente futuristica ma nel contempo retrò, e dell'utilizzo dell'acciaio inossidabile, cosa inusuale per un'automobile.