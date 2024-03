Tesla Cybertruck venduto a Dubai: è molto più economico rispetto agli Stati Uniti

Tesla Cybertruck ha finalmente fatto il suo ingresso nel Medio Oriente, più precisamente a Dubai. L'offerta del Cybertruck in questa regione è significativamente più conveniente rispetto al prezzo praticato negli USA.

Nonostante il Cybertruck non sia stato ufficialmente introdotto negli Emirati Arabi Uniti, un esemplare è già disponibile a Dubai ad un prezzo notevolmente competitivo di 520.000 Dirham, pari a circa 129.269 euro al tasso di cambio attuale. Questa offerta è stata resa disponibile su Dubizzle, una piattaforma online per annunci gratuiti nella regione.

Le immagini pubblicate nell'annuncio mostrano il pick up elettrico durante le fasi di scarico da un rimorchio, oltre a dettagli degli interni, evidenziando i sedili in pelle, il cruscotto privo di pulsanti e il touchscreen da 18,5 pollici. Il Cybertruck in questione è una versione Foundation Series, dotata di 845 cavalli (857 metrici).

Nonostante il prezzo di vendita a Dubai, ciò non garantisce un significativo margine di profitto per il rivenditore. Inoltre, è da considerare la penale di 50.000 dollari che Tesla impone a tutti i reseller. Tuttavia, pare che molti abbiano capito come aggirare questa clausola, dal momento che i flipper del Cybertruck sono oramai attivi in tutto il mondo. Questo potrebbe rappresentare un considerevole rischio finanziario per il venditore.

La recente acquisizione di un Cybertruck da parte di una concessionaria Porsche di Orlando e messo all'asta a una cifra di 244.500 dollari è solo la punta dell'iceberg. Infatti, non sono solo i rivenditori terzi a speculare sul Cybertruck, ma anche istituzioni ufficiali e importanti come case d'aste e, appunto, concessionarie autorizzate di altri marchi.

Certo, la differenza tra i prezzi che circolano negli Stati Uniti - si è, in alcuni casi, superato i 300.000 dollari - e i prezzi di Dubai sono evidenti. Complice probabilmente gli scarsi costi di importazione nel paese mediorientale e la basse tasse sulla vendita di beni che da sempre contraddistinguono queste realtà.