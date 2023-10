Il Tesla Cybertruck è in vendita su eBay: rischio truffa?

Dopo la presentazione in pompa magna avvenuta nel 2019, il Tesla Cybertruck è divenuto da subito oggetto del desiderio dei geek di tutto il mondo, oltre a trasformarsi in un’autentica leggenda. A oggi il pick-up elettrico non è ancora stato commercializzato, qualcuno però lo ha già messo su eBay - è il rischio fregatura è parecchio alto.

Dopo la presentazione del Cybertruck Tesla ha dovuto fronteggiare parecchi problemi, come il COVID-19 per esempio, motivo per cui il pick-up non è ancora stato commercializzato a fine 2023. Il primo Cybertruck è stato venduto per 400.000 dollari nel corso di un’asta che si è tenuta proprio all’inizio di questo mese, ora però sembra che diversi esemplari siano spuntati su eBay.

Com’è possibile che il pick-up elettrico sia su eBay se gli uomini di Elon Musk non hanno ancora avviato la produzione in serie? In realtà sul noto sito di aste online ci sono gli utenti che stanno vendendo la loro prenotazione... Da quando Tesla ha aperto gli ordini, se ne sono accumulati oltre 2 milioni, tanto che la società si è vista costretta a fermare tutto in attesa di elaborare le liste d’attesa attuali. Chi ha ordinato un Cybertruck di recente potrebbe vedere esaudito il suo desiderio solo fra un paio d’anni, motivo per cui un ordine piazzato già a fine 2019 “sulla fiducia” potrebbe oggi valere parecchio denaro.

Alcuni utenti starebbero vendendo la loro prenotazione fra i 5.000 e i 10.000 dollari, il trend però è in aumento. Al momento sembra che su eBay ci siano già 7 prenotazioni all’asta, con offerte dai 3.700 ai 5.850 dollari. C’è anche chi chiede “5.000 dollari oppure la migliore offerta”. Magari si tratta anche di vere prenotazioni, il rischio fregatura però è palese, poiché Tesla stessa potrebbe annullare gli ordini che sono stati cedute in maniera poco consona - per così dire.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, di certo con il Cybertruck in vendita ne vedremo delle belle, soprattutto viste le cifre a cui sono già stati venduti i primi esemplari... Ricordiamo che a fine 2019 gli ordini del Tesla Cybertruck sono stati aperti anche in Italia: bastavano 100 euro di anticipo per entrare in lista d’attesa.