Tesla Cybertruck, la velocità di produzione è sorprendente: 140 al giorno

Sebbene si sia parlato più volte del fatto che Tesla riuscirà ad andare a piena produzione per il suo Cybertruck non prima del 2025 (a fronte di ordini che hanno sfiorato le 10.000 unità al giorno) e che la produzione del pick up elettrico ha avuto una leggera frenata, adesso pare che le cose stiano lentamente prendendo il via.

Non sappiamo molto dell'approccio di Tesla nel gestire la grandissima domanda attorno al Cybertruck, le riprese aeree forniscono indizi positivi riguardo a un possibile aumento della produzione. Queste immagini, catturate da Joe Tegtmeyer con un drone presso la gigafactory di Tesla in Texas mostrano una flotta di 140 Cybertruck pronti per la consegna ai clienti, segnalando un'accelerazione nella produzione.

La vista di così tanti Cybertruck assemblati nello stesso luogo è impressionante, ma ciò che suscita maggiormente l'interesse è l'analisi delle implicazioni di tutto questo. In sostanza, la giornata presso la Giga Texas si articola (all'esterno) con i Cybertruck che vengono caricati sui semirimorchi e spediti in varie destinazioni negli Stati Uniti, mentre nel parcheggio della fabbrica sono parcheggiati i nuovi veicoli appena usciti dalla catena di montaggio.

Tuttavia, assumendo il numero di 140 come valore indicativo e ipotizzando che rappresenti la capacità di produzione giornaliera di Tesla, si può ipotizzare un potenziale di produzione superiore alle previsioni. Facendo un rapido conto, si può stimare che Tesla riuscirà a produrre oltre 50.000 Cybertruck durante quest'anno. Cifre molto alte considerando le premesse che indicavano tutt'altri numeri.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha parlato di "sfide legate all'espansione della produzione di veicoli come il Cybertruck", sottolineando i nuovi processi produttivi richiesti per realizzare questo veicolo con tutte le sue particolarità. Si prevede dunque che ci vorranno circa 18 mesi prima che la produzione di Cybertruck entri in piena efficienza. Musk, come accennato in apertura, ha dichiarato che le famose 250.000 unità promesse annue non arriveranno prima del 2025.

Tuttavia, alla produzione, segue anche il marketing, che pare essere molto sofisticato e parzialmente subdolo: Elon Musk infatti sta (probabilmente) facendo provare il Cybertruck a vari vip del mondo dello spettacolo con l'obbiettivo che questi vengano immortalati dai fotografi a bordo del pick up. L'ultimo di questi è Justin Bieber, fotografato a bordo di un Cybertruck, ma che pare non essere suo per via di alcuni dettagli che gli esperti hanno scovato (non ci lasciamo sfuggire proprio niente).