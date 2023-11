Tesla Cybertruck, ciò che vedrete quando vi capiterà davanti: 'Sembra una lavastoviglie'

Quando mancano solo 18 giorni alla data della prima consegna del Tesla Cybertruck, torniamo a parlare del tanto chiacchierato pick-up elettrico voluto da Elon Musk. Fra i punti più controversi legati alla vettura green vi è senza dubbio il suo aspetto estetico.

Al di là del fatto che gli acquirenti del Tesla Cybertruck non sanno ancora cosa stanno comprando, a poco più di due settimane dal grande giorno, il design del pick up a zero emissioni è sempre stato oggetto di discussione sul web, dividendo di fatto in due il popolo dei naviganti: chi lo ha subito apprezzato e chi invece ha esternato delle perplessità.

E la “faida” sembra continuare ancora, e lo si capisce chiaramente da quanto accaduto negli scorsi giorni quando sul noto social americano Reddit è stata pubblicata una foto che mostra il posteriore del Cybertruck (la trovate qui sopra), forse da un'angolazione mai vista prima.

Di fatto sembrerebbe corrispondere alla visuale che un automobilista avrà quando appunto si troverà di fronte la vettura di Musk, e i commenti sono stati eloquenti, e tutti decisamente ironici.

C'è ad esempio chi ha scritto: "Sembra un riavvolgitore di nastri VHS che trovi in ​​un mercatino dell'usato", mentre un altro ha aggiunto, interpretando un finto Musk: “Tutti mi chiedono come mi è venuta l’idea di questa macchina. Tutto è iniziato quando ero in un negozio e ho visto due lavastoviglie una accanto all’altra”.

E ancora: "Sì, scusa, sono bloccato nel traffico dietro un congelatore a pozzetto". Fra i commenti più votati anche: "Non avevo idea di cosa aspettarmi dal posteriore del Cybertruck ma questo è decisamente peggio".

Infine chi scrive sarcastico: “Cinquant'anni di illustrazioni di fantascienza raffiguranti veicoli futuristici e questo è ciò che abbiamo ottenuto? Patetico". Senza dubbio il retro del pick-up appare alquanto discutibile soprattutto perchè elimina di fatto quella linea graffiante che si può riscontrare ad esempio da altre angolazioni.

Di fatto è decisamente piatto, forse esageratamente e ciò sta facendo storcere il naso ai più. Lo “sport” più diffuso su internet è stato quello di paragonare l'auto a qualsiasi cosa, da un cassonetto ad un'enorme stampante, ma mai ad un'altra auto.

Del resto stiamo parlando di una vettura unica e altamente complicata da produrre, come ha raccontato pochi giorni fa Elon Musk dicendo che con il “Tesla Cybertruck ci siamo scavati la fossa da soli”.