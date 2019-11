E se il Tesla Cybertruck venisse utilizzato dalla polizia, dai pompieri e dal 911?

Il nuovo Tesla Cybertruck, il pick-up voluto da Elon Musk con un aspetto fuori dal comune, ha certamente diviso il pubblico, potrebbe però essere fantastico nell’utilizzo in alcuni settori specifici.

Dopo la presentazione di venerdì notte, da una parte si è schierato chi dà fiducia cieca al CEO, dall’altra chi invece ha accolto il veicolo con meme e risate di scherno - dovute soprattutto al suo aspetto. D’accordo, questo Cybertruck potrebbe essere un tantino “esagerato” nella vita di tutti i giorni, ma potrebbe essere fantastico in forze alla polizia, ai vigili del fuoco, come ambulanza del 911 o come unità di pronto intervento a bordo spiaggia.



La sua carrozzeria d’acciaio lo rende un veicolo pronto a resistere a diverse sollecitazioni estreme, potrebbe resistere al fuoco, all’acqua, fornire una forza motrice enorme e andare molto veloce. Praticamente, Elon Musk e soci potrebbero aver costruito il veicolo di soccorso definitivo, in grado di muoversi velocemente senza temere nulla. O almeno così lo ha immaginato Bob Berdinke, che ha realizzato una serie di render e li ha montati insieme in un video, niente male vero?



Certo Tesla dovrà in caso rafforzare davvero i suoi vetri in Armor Glass, che purtroppo durante la presentazione hanno tradito il CEO Elon Musk...