Il Tesla Cybertruck umilia il Ford F-150? Sfida impari, tutto da rifare

Ieri 25 novembre vi abbiamo mostrato la prima prova sul campo del Tesla Cybertruck, con il pick-up futuristico di Elon Musk in grado di umiliare un Ford F-150. Ebbene la sfida è risultata impari a molti, motivo per cui presto ne vedremo una nuova...

Qualcuno ha mosso dei dubbi in merito su Twitter, come sappiamo il social network migliore per dialogare con Elon Musk - che molto spesso risponde agli utenti che lo chiamano in causa. Come si può vedere nella conversazione in basso, Neil deGrasse Tyson ha messo in discussione la prova, con il Tesla Cybertruck certamente in vantaggio per via del suo enorme peso - maggiore del Ford F-150 tradizionale.

Musk ha risposto di contro che le elettriche hanno anche una coppia fuori di testa, motivo per cui anche se i due pick-up fossero carichi all’estremo avremmo una vittoria dell’elettrico. Su questo Tyson ha concordato, ma ha anche proposto di rifare il test caricando l’F-150 e dando trazione alle sue ruote posteriori: così la prova dovrebbe andare in maniera diversa. Elon Musk ha accettato la sfida e ha detto che sarebbe sicuramente interessante da vedere, dunque aspettiamoci un nuovo video… la battaglia è appena iniziata. La vera sfida però sarà fra il Cybertruck e l'F-150 elettrico, non vediamo l'ora.