Tesla Cybertruck, in Ucraina ne hanno costruita una versione mini e bianca

L'aspetto audace e spigoloso del Cybertruck ha ispirato una miriade di imitazioni in tutto il mondo, con creativi di ogni genere che cercano di emulare in modo più o meno fedele la visione di Tesla. Un'azienda specializzata, ad esempio, ha proposto questa wrappatura viola perlescente su misura per il Cybertruck.

In Ucraina, con l'ausilio di metallo vario e ciò che capitava, ne hanno costruita una fedele imitazione bianca. Utilizzando metallo, plastica e parti di auto recuperate, e sebbene sia più piccolo dell'originale, questa imitazione appare molto fedele all'originale.

Certo, osservandolo da vicino, notiamo alcune omissioni, come gli specchietti laterali, i fari, le maniglie delle porte e una porta di ricarica, oltre alla mancanza della distintiva barra luminosa (anche se la versione reale ne è sprovvista). L'opera al momento sembra essere abbandonata in un garage, ma potrebbe anche rappresentare una fase iniziale di un progetto più complesso, considerando alcune parti ancora sparse che indicano un lavoro in corso.

Il video allegato mostra anche che il telaio riporta evidenti segni di ruggine, suggerendo che il progetto potrebbe essere un lavoro non professionale e di stampo hobbistico. Resta però da vedere se questo Cybertruck fai-da-te avrà "un lieto fine".

Quando Tesla svelò il suo progetto di rendere il Cybertruck un veicolo completamente elettrico prodotto in serie, molti scettici scossero la testa di fronte a un'idea così fuori dagli schemi. Tesla Cybertruck ha introdotto un'alternativa unica sul mercato, con caratteristiche distintive come la resistenza ai proiettili e il vetro resistente alle rocce, posizionandosi come una vera e propria pietra miliare nel panorama dei veicoli elettrici. A prescindere dall'esito di questo progetto ucraino, è evidente che il Cybertruck ha aperto la strada a nuove prospettive e sperimentazioni nel settore automobilistico.

Andando un po' più a est rispetto all'Ucraina, in Cina c'è stato un "Tesla Cybertruck tour", dove Elon Musk ha mostrato il suo pick up elettrico nelle maggiori metropoli asiatiche (con tanto di foto artistiche). Il successo è stato senza precedenti e la risposta del pubblico è stata nettamente positiva. Che sia una mossa per ottenere l'approvazione del mezzo da parte del governo di Pechino?