Il Tesla Cybertruck ucciderà la Model Y? A 11.000 dollari in meno è possibile...

Il Tesla Cybertruck cannibalizzerà le vendite della Model Y? È una domanda che non ci siamo ancora posti, a differenza di WeBackTesla, canale YouTube che ha realizzato un interessante video a proposito.

A muovere la discussione è la semplice domanda: il Tesla Cybertruck è meglio della Model Y? Parlando a 360 gradi ovviamente, anche come investimento sulla durabilità e la funzionalità. Certo parliamo di due vetture completamente differenti, come può dunque un pick-up danneggiare le vendite di un crossover familiare?

Beh, come detto nel video, facendo le stesse cose e anche qualcosa in più, a un costo inferiore. Pensiamo proprio al prezzo: una Tesla Model Y Long Range costa negli USA 48.000 dollari esatti, per avere la versione a 7 posti si arriva poi a 51.000 dollari. Il Tesla Cybertruck invece si presenta sul mercato americano con una variante a motore singolo a trazione posteriore da 39.900 dollari, con ben 400 km di autonomia EPA.

Significa che con 11.100 dollari in meno possiamo avere uno scatto da 0 a 96 km/h in 6,5 secondi, la capacità di scarrozzare non solo un’intera famiglia ovunque vogliamo ma anche di trasportare fino a 3.400 kg nel cassone posteriore. Continuiamo a dire che le due vetture sono estremamente differenti, la Model Y è certamente più aggraziata nelle forme e meno radicale, però il divario di prezzo fra le due vetture farà davvero la differenza?