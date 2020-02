Un Tesla Cybertruck Tri-motor contro una Roadster 2020: la gara simulata

La presentazione del Tesla Cybertruck, avvenuta lo scorso novembre 2019, ha spento del tutto i riflettori sulla nuova Tesla Roadster, vettura che dovrebbe essere presentata nel corso del 2020. Come andrebbe un'ipotetica Drag Race fra le due vetture?

Ovviamente nessuno è riuscito ad avere un Cybertruck e una nuova Roadster per provare una sfida simile, Pslavi_3d_vfx però ha ben pensato di simulare la prova in tre dimensioni, grazie alla CG. Così un Tesla Cybertruck ha incontrato una scintillante Roadster 2020 metallizzata, che ricordiamo essere una macchina potentissima, in grado di dare filo da torcere alle migliori supercar (e hypercar) attualmente presenti sul mercato.

Per Elon Musk una vera e propria provocazione, una vettura creata appositamente per dimostrare la superiorità di Tesla e della tecnologia elettrica rispetto ai motori tradizionali. Pur senza aspettare le vere vetture sull'asfalto, i dati da scheda tecnica lasciano poco spazio di manovra al Cybertruck, che per ovvi motivi anche nella sua potente variante Tri-motor non può e non potrà nulla contro la Roadster 2020, disegnata per percorrere lo 0-96 km/h in appena 1,9 secondi.

Pur avendo uno scatto notevole in relazione alla stazza, il Cybertruck top di gamma copre lo stesso tratto in 2,9 secondi. Tempi da supercar, ma non sufficienti a concorrere con la Roadster.