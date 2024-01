Un Tesla Cybertruck ha trainato una Model Y ma non è andata molto bene

Vi avevamo già mostrato, ai tempi dei video promozionali, una Tesla Model Y trainata da un Cybertruck con (apparenti) ottimi risultati. Stavolta però non sembra essere andata poi tanto bene.

Tesla ha recentemente enfatizzato le notevoli capacità di traino del suo Cybertruck, ma un test privato del noto youtuber VOYAGE AXT ha sollevato preoccupazioni sull'efficienza del veicolo. Il proprietario del Cybertruck ha trainato un rimorchio U-Haul con una Model Y a bordo, arrivando ad un peso complessivo di ben 3.000 Chilogrammi, poco più della metà della capacità di traino massima del camion.

Il problema principale emerso dal test riguarda la ricarica del veicolo. La batteria ha consumato 83 kWh per il viaggio, ma ricaricare il Cybertruck oltre l'80% richiede molto tempo. Anche se il Supercharger V3 potrebbe richiedere circa due ore per passare dall'1 al 100%, fermarsi all'80 o all'85% dovrebbe richiedere un'ora. La capacità di traino sembra quindi limitare notevolmente l'autonomia.

A confronto, i colleghi di autoevoluzione, hanno paragonato la forza della Chevrolet Silverado EV, che può trainare 3.000 chilogrammi per oltre 380 chilometri, con una carica utile di 200 kWh. Anche se il costo della Silverado EV è di circa 73.000 euro, la sua autonomia supera notevolmente quella del Cybertruck in condizioni di traino.

Un brutto colpo per il pick up neo arrivato di Elon Musk, il quale fa della forza bruta la sua caratteristica portante. La concorrenza sul segmento, del resto, è molto forte negli Stati Uniti e servirà molto impegna da parte di Tesla per tenere il passo con i rivali del settore. A noi europei tanto poco importa, dal momento che il Tesla Cybertruck non riceverà mai l'approvazione per circolare sulle nostre strade.