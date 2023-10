Un Tesla Cybertruck traina un razzo SpaceX da 7 tonnellate, il video è incredibile

Presso la base SpaceX in Texas, la telecamera dietro il canale YouTube "Starship Gazer" ha catturato un Tesla Cybertruck mentre trainava un enorme motore a razzo su un rimorchio dal peso di circa 7.7 tonnellate. Non è chiaro se l'esemplare del video sia il modello definivo destinato alla produzione.

Ricordiamo che un esemplare prototipo del Cybertruck verrà messo all'asta in occasione del Peterson Gala, si prevede che il prezzo possa raggiungere il milione di euro. Nel video, è possibile notare anche la presenza della barra luminosa posteriore a LED degli specchietti laterali triangolari e del grande tergicristallo singolo. Questa è la prima volta in cui vediamo un Cybertruck usato per dei lavori pesanti all'interno del contesto di SpaceX.

Il sito web di Tesla afferma che il camion a emissioni zero è in grado di trainare oltre il doppio del razzo del video, ovvero circa 15 tonnellate. Tuttavia Tesla non ha ancora rilasciato una descrizione esaustiva su tutte le capacità che Cybertruck avrebbe nel mondo del lavoro e dei carichi pesanti.

Non resta che attendere la fatidica data di presentazione ufficiale di Tesla Cybertruck, intanto un utente è riuscito a salire e riprendere gli interni del pick up elettrico. Ormai possiamo dire di averlo visto per intero e che le cose da sapere sono solo di natura strettamente tecnica.