Tesla Cybertruck traina una Model Y: la pubblicità geniale in corso negli Stati Uniti

Si sa, le strategie di marketing di Tesla sono sempre alquanto bizzarre. Vi ricordate la famosa storia della Porsche 911 trainata da un Cybertruck mentre corre contro un'altra 911? Bene, malgrado questa trovata non sia così "spinta" in termini di sfacciataggine è comunque degna di nota.

Questa settimana, Tesla ha dato il via ad un'imponente mossa pubblicitaria portando un esemplare del Cybertruck a New York City e mostrandolo mentre trainava una Tesla Model Y. La vetrina pubblicitaria della Tesla nella Grande Mela non solo ha messo in evidenza le capacità di traino del Cybertruck, ma ha anche sottolineato il fatto che l'auto più venduta al mondo è di produzione americana (appunto la Model Y). Questo messaggio era visibile sulla teca di vetro che conteneva letteralmente il crossover entry level del marchio californiano. Insomma, come si dice in questi casi: due piccioni con una fava.

D'altro canto, la Model Y ha tutti i motivi per "vantarsi", essendo stata il veicolo più venduto al mondo nel 2023. Nel corso dell'anno precedente, il crossover ha attirato l'attenzione di oltre 1,2 milioni di acquirenti, registrando un aumento del 71% rispetto alle 771.000 unità vendute nel 2022.

Il tour pubblicitario ha toccato diverse tappe iconiche della città, tra cui il Lincoln Center, la Columbia University, il Guggenheim Museum, Times Square e l'Empire State Building venerdì scorso. Sabato e domenica invece, il duo si è spostato in altre zone come l'11th Avenue, il Javitz Center, Union Square, Washington Square Park, Wall Street Charging Bull e il World Trade Center.

Tesla sta cercando di contrastare il recente calo delle vendite registrato nel primo trimestre del 2024. La società sta adottando diverse strategie pubblicitarie, incluso l'offrire incentivi in vari mercati. Ad esempio, in Cina, uno dei suoi mercati principali, Tesla offre finanziamenti a tasso zero per i primi tre anni dopo l'acquisto di modelli come la Model 3 e proprio la Model Y.

