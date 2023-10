Un Tesla Cybertruck traina una Model Y: la combo perfetta

Dopo avervi mostrato le ultime foto del vano di carico e del bagagliaio anteriore di Tesla Cybertruck, arrivano sempre più immagini riguardo i test relativi alle capacità di traino e di trasporto. Questa volta il candidato è una Tesla Model Y.

Ormai il forum di cybertruckowersclub.com è diventato una fonte imprescindibile per gli avvistamenti del pick up elettrico di Tesla. Gli utenti stanno dimostrando un interesse sempre più in crescita e le segnalazioni sono sempre più frequenti. Complice, certamente, un'intensificazione (ormai oggettiva) dei test che la casa di Elon Musk sta svolgendo su Cybertruck. Data la natura di questi test è lecito pensare che ormai è questione di pochi dettagli. Il CEO di Tesla ha più volte chiarito che è importante che Cybertruck sia perfetto, senza sbavature, motivo per il quale è verosimile aspettarsi qualche ritardo di troppo.

Questo ultimo scatto mostra Tesla Cybertruck mentre traina una Model Y. L'immagine sembra provenire dai pressi dello stabilimento di Fremont in California, del quale vi abbiamo parlato in maniera più approfondita.

Gli utenti del forum hanno preferito concentrarsi più sui dispositivi di carico che non sulle capacità di traino del Cybertruck (che ormai possiamo prendere per scontate). Infatti l'interesse, in questo caso, verte maggiormente sulla compatibilità e sulla linguetta della parte anteriore di carico. Il traino utilizzato è un Aluma delle dimensioni di 82" x 20'.