Un Tesla Cybertruck traina un carico di 4,9 tonnellate sulla neve: come si comporta?

I colleghi americani di Motor1.com ci deliziano con prove di ogni genere sul Tesla Cybertruck. Dopo averci mostrato il test delle 16.000 miglia percorse in ogni condizione possibile. Stavolta vi proponiamo Tesla Cybertuck durante un test di traino: precisamente con un carico di 5.000 kg in condizioni di freddo intenso.

Lo scopo di questo test era quello di capire se Tesla Cybertruck potesse competere con le capacità di traino del Rivian R1T e del Ford F-150 Lightning in rapporto all'autonomia. Il canale YouTube JerryRigEverything ha criticato il Cybertruck per via di un eccessivo rumore in cabina, uno specchietto retrovisore dal design scomodo e una telecamera per la retromarcia considerata poco utile.

Quanto al traino, il Cybertruck può trainare i 5.000 kg (così dichiara Tesla) dichiarati. Durante il test con il veicolo di JerryRigEverything, Cybertruck ha accelerato da 0 a 100 km/h in 12,4 secondi, un risultato in linea con le aspettative e abbastanza soddisfacente. Jerry ha inoltre fatto notare che la ruota posteriore sterzante funziona ancora malgrado il rimorchio agganciato, rendendo il controllo più difficile e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza generale (inoltre, fate molta attenzione perché l'acciaio inossidabile del Tesla Cybertruck pare si usuri facilmente).

Per quanto riguarda l'autonomia durante il traino di 5.000 kg in condizioni fredde, il Cybertruck ha percorso solo 140 km con batteria al 100%, non proprio il massimo della vita. Nonostante sembri basso, questo risultato è in linea con le prestazioni del Rivian R1T, che ha perscorso più o meno la stessa distanza a parità di autonomia e nelle stesse identiche condizioni. Il Ford F-150 Lightning, con una dichiarata autonomia a massimo carico di 200 km, ha superato entrambi i due contendenti.